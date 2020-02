El teatre Kursaal de Manresa arriba aquest cap de setmana al milió d'espectadors

Un milió d'espectadors. Aquesta és la xifra a la qual s'ha arribat en pràcticament els 13 anys que fa que es va inaugurar el teatre Kursaal de Manresa. Un milió d'espectadors són els que han passat pels espectacles de la programació d'arts escèniques que organitza l'associació cultural El Galliner als espais gestionats per Manresana d'Equipaments Escènics (teatre Kursaal, teatre Conservatori i Espai Plana de l'Om). Una fita que se celebrarà aquest cap de setmana coincidint amb la representació en 3 funcions de la producció del Teatre Nacional de Catalunya La Rambla de les floristes, i que tot l'equip del Kursaal compartirà amb el públic, «sense la implicació del qual èxits com aquest no serien possibles».

L'espectador 1 milió arriba unes setmanes després que Manresana d'Equipaments Escènics tanqués el balanç del 2019 amb una xifra rècord: la programació escènica municipal de Manresa va aconseguir sobrepassar els 90.000 espectadors anuals.