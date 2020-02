La Casa de la Música de Manresa va enregistrar onze grups el 2019

«No volem ser una discogràfica, només donem una empenta a projectes musical per als quals la gran indústria, que és conservadora, no té interès. Som preindústria, per tal que els artistes puguin començar a fer-se un lloc», exposa Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa, per explicar l'«empenta espectacular» que es va donar l'any passat a l'edició discogràfica. Onze grups de la Catalunya Central van enregistrar l'any passat a la Casa de la Música de Manresa, amb seu a la sala Stroika, mentre que l'any anterior només s'havien fet dos enregistraments.

Els qui ja tenen disc amb el segell Cases de la Música són: Cèlia Vila ( Teaghlach), Rúpits (Imaginari), El Quinto Carajillo ( Cuando mezlé coñac con café), GreenDog ( Obsidiana), El Kiwi & La Tropikal Band ( Rumbalavida), els artistes del Programa de Suport a la Creació 2019 (Sara Roy, Bluebell Duet, Abiertas Hasta el Amanecer, Espígol), La Prima Vera ( Llegar), Sara Roy (diversos singles), Amulet ( En clau de son), Gigi A (diversos singles), Haunted Gods ( Legends) i Kresko ( Turn on the Mass).

També s'ha incrementat el nombre d'assessoraments a formacions musicals, que ha passat de 21 a 36. En aquest cas s'ajuda als músics que ho sol·liciten en temes com els contractes discogràfics, com iniciar una gira... Actualment a la Catalunya Central hi ha censats 120 grups musicals.



Beques per a músics

Aquestes dades s'han donat a conèixer en la presentació de la nova edició del Programa de Suport a la Creació Musical, que ofereix ajudes, a cost zero, per a l'enregistrament en estudi, la producció de directes, la creació de càpsules audiovisuals i la participació en escenaris Cases de la Música al Mercat de Música Viva de Vic i a la Fira Mediterrània de Manresa, i també al cicle Km.0 a la sala Stroika. Es poden presentar les propostes fins al 7 de març. «Són ajudes per a les diferents etapes en les quals estan els grups. L'important és el procés d'aprenentatge que fan amb el nostre assessorament. Escurcem el temps entre que surten del garatge i esdevenen grups emergents. També hem detectat que a l'inici de les beques els grups eren més amateurs i ara cada cop estan més enfocats per arribar a la indústria musical», assegura Dani Castellano.