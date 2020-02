L'Oliver de MTM s'acomiada molt aplaudit per un Conservatori de Manresa ple

El public que omplia diumenge el teatre Conservatori de Manresa va aplaudir intensament la posada en escena del Petit Twist, la versió d'Oliver Twist que ha fet l'escola Manresa Teatre Musicial (MTM) per l'elenc de joves, que és, en certa manera, la joia de l'ampli planter de futurs actors i actrius que es forma en aquest centre en el gènere del teatre musical. Els aplaudiments eren el colofó a aquest projecte que ha tingut una exigent posada en escena tant des de la direcció artística, la musical, la coreogràfica, la de caracterització i vestiuari i la d'escenografia i il·luminació.

Oliver Twuist, que dissabte ja havia tingut una altra exitosa representació (MTM sol treballar amb dos elencs que intercanvien papers principals i secundaris), va fer el seu comí entre la dolçor del tendre infant i el submón que li toca viure en la història que ens va deixar l'escriptor Charles Dickens. Entre 1837 i 1839, l'autor va publicat en fulletons mensuals la narració de les aventures d'un jove orfe de l'Anglaterra del segle XIX que es veu abocat pràcticament a la mort si no és per la intervenció de Nancy, que el salva de les mans de Bill, tot i que li acaba costant la vida. Les diferents versions en musical per a treatre i per a cinema han fet de la novel·la un clàssic, entranyable, dels escenaris.

La proposta de MTM és acurada en la posada en escena i transmet la intensitat d'un treball de moltes setmanes de dedicació i exigència per poder arribar als nivell de les escenificacions del passat cap de setmana. Jordi Gener, Pablo Testa i Eli Paulet són els responsables, respectivament de la direcció artística, la coreografia i el cant, tres aspectes que van lluir a gran nivell. Les interpretacions musicals, tant les individual com les que la tenien un presència més coral, van rebre grans aplaudiments.

MTM ha reunit un grup d'alumnes que demostren molt bona aptituds, i els professors i directors del centre els han ajudat a evolucionar. La majoria fa ja alguns anys que formen part dels projectes de l'escola i han madurat en les tres facetes fonamentals, el cant, l'actuació i el ball, fins a oferir un espectacle de molt alt nivell tenint en compte l'edat de la companyia. Algunes interpretacions van ser de molt alt nivell, fent albirar promedors futurs per als seus intèrprets.

En la versió de MTM, els elements escenogràfics tenen gran importància. Es treballa amb elements modulars, que fan moure els mateixos actors, i que atorguen, juntament amb el vestuari, caracterització i il·luminació una gran plasticitat a l'espectacle.

El projecte del Petit Twist va iniciar el seu camí el passat mes de setembre a Navarcles, després es va escenificar a Solsona, i, finalment a Manresa, en aquests dues representacions. Una vegada produït, l'espectacle podria rodar més, però aquí caldria una políitica de suport per als teatre de formació que en aquests moments no permet fer girar les representacions sense que les companyies hagin d'assumir riscos que els podrien generar moltes problemes econòmics.