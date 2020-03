El Concert de Patum farà parada a Manresa el 4 de juny

El Quartet Mèlt i la Banda del Memorial Ricard Cuadra oferiran el 4 de juny al Teatre Conservatori de Manresa (20 h) el Concert de Patum, un recital que es farà el dia abans, com és habitual, al Centre Artesà Tradicionàrius CAT de Barcelona, i que es repetirà dos dies després, el dissabte 6, a Berga, dins del programa de corpus. Les entrades ja són a la venda i tenen un preu de 15 € (12 € amb el carnet Galliner, majors de 65 anys i joves de 13 a 25 anys; i els infants menors de 12 anys, 10€) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet a www.kursaal.cat

Al llarg dels anys han escrit i/o interpretat obres per a aquest concert noms com Albert Guinovart, Manel Camp, Llibert Fortuny, La Dharma, Àlex Martínez, Lloll Bertran, Andrea Motis i un llarg etcètera. S'han fet arranjaments de la música de La Patum amb acordions, orquestra de corda, grup de percussions, big band de jazz, cobla, coral i sempre amb la participació de la Banda del Memorial Ricard Cuadra, formada per músics de totes les formacions berguedanes que toquen La Patum que, voluntàriament, dediquen una part del seu temps a fer possible aquest esdeveniment anual, que ha esdevingut la porta d'entrada a la setmana de La Patum a Berga.

Aquest any, juntament amb la banda, el concert serà interpretat pel quartet Mèlt, que oferirà obres escrites pels compositors berguedans Robert Agustina, Sergi Cuenca, Roger Belmonte i Ferran Badal. El gruo vocal jove el formen la soprano Magalí Sarè (Bellaterra), la contralt Ariadna Olivé (Barcelona), el tenor Eloi Fort (Tarragona) i el baríton Oriol Quintana (Sabadell).