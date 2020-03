El feminisme i la crítica social seran els eixos de La Mostra d'Igualada

La programació de la 31a edició de La Mostra d'Igualada tindrà com a temes principals el feminisme, la diversitat, la crítica social, les històries de joves desencantats amb la vida o de personatges silenciats, i qüestionar-se els cànons de bellesa. Així ho va explicar Ramon Giné, director artístic de la Mostra, que enguany s'estrena en el càrrec. Una de les novetats del certamen, que tindrà lloc del 26 al 29 de març, és que s'amplia la programació d'espectacles per a infants de 0 a 3 anys. D'altra banda, Geometria, de Roseland Musical, inaugurarà la 31a edició.

Giné va explicat que La Mostra es basa en diversos eixos: «la qualitat, la contemporaneïtat de les propostes, la innovació de llenguatges escènic i l'aportació que es fa en el format i la dramatúrgia». Giné va dir que la cita és un mercat estratègic amb l'objectiu de nodrir les programacions familiars d'arreu de país i també afavorir la internacionalització de les companyies programades.

«És una data única i clau dins del sector professional i assistir a la Mostra dona una visibilitat i una oportunitat de mercat molt gran a les companyies, i per als espectadors és una festa amb espectacles de sala i de carrer», va afegir. Giné també va apuntar que van rebre 712 sol·licituds de companyies, de les quals la direcció artística n'ha seleccionat 47.

Durant quatre dies es representaran 91 funcions. Pel que fa les companyies, 31 són de Catalunya, 12 de la resta de l'estat i 4 internacionals. Dels 47 espectacles que es podran veure, hi haurà 18 estrenes, 10 absolutes, 7 a Catalunya i 1 a l'estat espanyol. La Mostra tindrà 14 espais, 7 de sala i 7 de carrer, a més de 4 itinerants.

Sobre l'ampliació de la programació d'espectacles per infants de 0 a 3 anys, Giné va comentar que es deu a un criteri artístic perquè les propostes rebudes eren de molta alta qualitat. La segona novetat que va assenyalar és que la Mostra Jove agafa una nova dimensió, recollint el treball de Pep Farrés, l'antic director.

«Volia prendre un nou rumb i hem treballat amb un grup participatiu de gent jove d'Igualada entre els 14 i 17 anys i hem fet un projecte on els estem formant, ensenyant què és la Mostra per dins, anar a veure espectacles amb la idea de crear pensament crític i que siguin coprogramadors en els espectacles per a joves i que siguin canals de comunicació i difusió», va dir Giné. La programació de la Mostra Jove comptarà amb deu propostes, entre les quals les estrenes de dues produccions que es podran veure per primer cop a Catalunya: The Ingenious Gentleman Don Quixote de la Mancha, de Little Soldier Produccions; i El Divan de la Perruquera, de Sienta la Cabeza.



Deu estrenes absolutes

S'estrenaran a la Mostra 18 espectacles, 10 dels quals són estrenes absolutes. D'aquests, destaquen Orbital, el nou espectacle de Farrés Brothers i cia; Camí a l'escola, de la companyia Campi Qui Pugui; Marúnica, de la Cia. Roberto G. Alonso; i Valentina Quàntica, de Cia. de teatre Anna Roca. També es podran veure per primer cop a Catalunya set obres, entre les quals destaquen Volatineros, de Nostraxladamus; La casa más pequeña, de Yarleku teatro, Premi FETEN 2019 a la millor interpretació femenina; i Nautilus, 20.000 llegües de viatge submarí, de La Negra.

La Mostra acollirà quatre companyies internacionals: els francesos Cie. La Migration amb Landscape(s)#1; els belgues Compagnie du Plat pays! amb Triple Buse; Little Soldier Produccions, que presentarà (en anglès amb sobretítols en castellà) The Ingenious Gentleman Don Quixote de la Mancha, i Avanti Display, que portarà Full Circle.

Un any més la Mostra PRO Catalan Arts s'instal·larà al Museu de la Pell i l'Adoberia Bella i tindrà la Llotja de professionals com a epicentre de tota l'activitat amb una seixantena d'expositors. Dins de les activitats professionals, hi haurà la jornada professional amb la taula rodona «Programar per a públics de 8 a 14 anys» i l'11è Mercat de Projectes d'espectacles i la Jornada Teatre i Joves.



Pendents del coronavirus

Preguntat per si preocupa la incidència del coronavirus, Ramon Giné va dir que obeiran el que digui l'Ajuntament i que estaran pendents de les autoritats sanitàries. «De moment, sembla que no hi ha problema i si fos el cas, ja es veurà», va apuntar.