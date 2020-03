La Mostra d'Igualada suspèn la 31 edició prevista per a finals de mes

La 31a edició de La Mostra d'Igualada d'espectacles infantils i juvenils, que s'havia de celebrar del 26 al 29 de març, també ha quedat suspesa a causa de les mesures decretades per l'Ajuntament de la capital anoienca i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per evitar la propagació del coronavirus. L'organització del certamen es posarà en contacte amb totes les companyies i els professionals que havien de participar en l'esdeveniment: en l'any de l'estrena de Ramon Giné en la direcció artística, la Mostra havia d'exhibir els espectacles de 47 col·lectius artístics.

La decisió arriba l'endemà que l'Ajuntament d'Igualada anunciés la suspensió preventiva per un període inicial de 15 dies de totes les activitats públiques organitzades pel consistori i totes les que s'havien de dur a terme en instal·lacions municipals i a la via pública, ja fossin de caràcter públic o privat.

D'altra banda, també es retornaran els diners de les entrades venudes anticipadament. Per a més informació, cal consultar el web www.mostraigualada.cat

Per la seva part, el Teatre de l'Aurora també suspèn la programació dels propers quinze dies, que inclou el concert del pianista igualadí Joaquim Font d'aquest diumenge i les funcions de l'obra de teatre Infanticida, previstes per als dies 20, 21 i 22 de març. Els espectadors que hagin adquirit les entrades a través d'internet, se'ls retornaran els diners directament. Els qui en tinguessin a través de la venda telefònica, a taquilles o per haver adquirit un abonament, el teatre es posarà en contacte amb ells per fer la devolució de l'import.