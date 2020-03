? Una de les etiquetes que es van popularitzar ahir a Twitter va ser #buidemlesllibreries per suggerir a la ciutadania que, en un cap de setmana amb poques activitats, una de les més recomanables és anar a remenar i triar a les llibreries. Tant a la Catalunya Central com a Barcelona, el sector aixecarà la persiana si no hi ha nova ordre.