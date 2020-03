El consum de cinema i sèries es dispara el 40 % a Filmin des del confinament pel coronavirus

Com el consum televisiu, el de cinema i sèries online s'ha multiplicat per la crisi del coronavirus. El confinament fa que les reproduccions a la plataforma catalana Filmin –una de les poques que n'informa- hagi augmentat el 40 % aquest cap de setmana en relació al darrer i que el tràfic al web sigui un 70 % més alt. Al marge de la compra directa, també el ritme de noves subscripcions ha augmentat per sobre del normal des del dijous.

A Filmin, els usuaris troben el canal "Cuarentena", amb una selecció de títols per aquests dies que no oblida l'humor. Ja s'ha detectat un augment "considerable" de visionats de la sèrie "Utopia", l'argument de la qual recorda les teories de la conspiració que circulen al voltant del coronavirus.

"Dies estranys. Així es podria definir aquesta última setmana en termes d'actualitat", resa el darrer post publicat al blog de Filmin, el divendres passat. La plataforma segueix penjant estrenes amb normalitat però també s'ha "aclimatat a una situació excepcional" tot creant el canal "Cuarentena", amb diferents aproximacions al confiament social contra l'expansió del COVID-19.

Títols que fan al·lusió directa o indirecta a situacions de reclusió social, sota els epígrafs "Aquí no hay quién viva" i "Atrapados", i d'altres que directament són del subgènere de les epidèmies i els contagis fatals ("Virales"). La selecció inclou també pel·lícules i sèries per evocar espais oberts i nous horitzons ("Al aire fresco") o senzillament per fer riure i distreure ("La risa nunca falla").

Amb o sense aquest filtre, tant el tràfic (visites, amb reproduccions o no, d'abonats i no abonats) com els consums han crescut de forma notable la darrera setmana. Ho fa de la mateixa manera que ho està fent tot el consum online, senyala un portaveu de la plataforma.

En concret, el tràfic és el 70 % més alt els últims dies, i el consum de pel·lícules o episodis de sèries, un 40 % superior aquest darrer cap de setmana que l'anterior. Sobretot perquè els subscriptors que ja estaven abonat a aquesta plataforma estan consumint molt més, expliquen des de Filmin, i no tant per un augment dels nous subscriptors (que, no obstant això, també ha augmentat el ritme des del dijous passat).

La plataforma no ofereix, però, dades del número concret de visionats i el seu creixement, una política estesa i compartida per totes les plataformes del sector, com Netflix, HBO, o Amazon Prime.