El «Fem òpera!» i 4 espectacles més dels teatres de Manresa se suspenen

La programació del Kursaal, el Conservatori i la Plana de l'Om de Manresa ha ampliat l'aturada, de moment, fins al 29 de març. Fins ara, ja s'havien suspès totes les activitats previstes entre el 12 i el 26 de març, amb l'objectiu de pal·liar els contagis pel coronavirus.

Les mesures afecten 4 espectacles, que se sumen als 11 muntatges de la programació -i dos més organitzats per altres entitats- que es van suspendre dijous. En concret, els espectacles que es veuran afectats per la suspensió són: Set of Sets, del Festival Batecs (divendres, 27 de març); Euphonia en clau de Fa, d'Imagina't (28 de març); Un dia qualsevol (28 i 29 de març); Dani Nel·lo, del Gust de Jazz (29 de març). Els projectes del Servei Educatiu del Kursaal de moment es mantenen en les dates previstes, excepte el Fem Òpera!, (31 març-3 abril), que se suspèn.

Oriol Farré consciencia els joves

El festival Canet Rock ha engegat una campanya per conscienciar els joves que es quedin a casa per evitar el contagi del coronavirus. Des de dilluns, el festival comparteix a través de les xarxes socials vídeos i missatges de cantants i grups explicant perquè és important respectar el confinament, agrupats sota l'etiqueta #quedemnosacasa, a banda de fer suggeriments culturals. El primer vídeo és del manresà Oriol Farré, de Gossos, que, amb una de les seves filles, ha versionat la cançó Corren de la banda bagenca amb una lletra referent a la nova campanya.



Concerts de la Stroika i altres propostes per passar l'estona

Continuen sortint propostes per fer més amè el confinament. La sala Stroika de Manresa inicia avui la retransmissió de concerts a través del seu canal de YouTube. Aquesta nit, a les 22 h, s'emetrà el concert de Lágrimas de sangre; dijous (22 h), el de Los de Marras i, divendres (20 h), el que va fer Xiula (públic familiar). El Centre d'Estudis del Bages convida a visitar www.raco.cat, on hi ha penjats tots els números de la revista Dovella fins fa dos anys. El Museu de les Mines de Cercs, a les xarxes, recupera cada dia un capítol del blog Memòries del miner, ple de fotografies d'època. Per la seva banda, l'escola Manresa Teatre Musical, imparteix classes a través d'Instagram Live.