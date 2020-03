Bages Centre presenta un ERTO per a la trentena de treballadors del cinema

Multicinemes Bages Centre està tramitant un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per a la trentena de treballadors directes dels multisales i la trentena més dels set locals que l'empresa té llogats al complex d'oci dels Trullols de Manresa. Una mesura a la qual s'ha acollit també Cinemes Guiu, de la Seu d'Urgell, amb tres treballadors, i l'empresa Palau, que gestiona els cinemes de Puigcerdà, Avinguda i Ceretà, amb dos treballadors.

Ahir, la cadena Yelmo, amb un multisales a Abrera, no s'havia pronunciat. De moment resta al marge Cinema París, de Solsona, i Mont-Àgora, de Santa Margarida de Montbui. L'empresa que gestiona la sala anoienca, Montbui Activa SL, depèn de l'Ajuntament, i a dia d'avui «no s'ha plantejat el tema», explica Pere Peñas, tècnic del consistori. L'Ateneu Igualadí, apuntava la seva presidenta, Mireia Claret, està estudiant, també, presentar un ERTO per al conjunt de l'entitat, que suma una desena de treballadors i que inclou l'exhibició cinematogràfica.

Les sales del cinema del país porten pràcticament dues setmanes aturades, després del decret que suspenia l'activitat als locals d'oci, teatres i sales de concerts, per fer front al coronavirus i evitar-ne la propagació. «És un parèntesi fins a nou avís», remarcava ahir Jordi Padró, conseller delegat d'Espectacles Padró i Cabot SL, responsable de l'explotació dels cinemes Bages Centre, que augura que la recuperació serà lenta: «Quan comenci la reobertura, el camí serà llarg». Opinió que compartia Montse Guiu, gerent de l'empresa exhibidora a l'Alt Urgell: «Costarà d'arrencar de nou i probablement el sector cultural serà dels darrers que es normalitzi perquè és un àmbit que treballa reunint gent».

De fet, ahir, Camilo Tarrazón, president del Gremi de Cinemes de Catalunya, explicava a ACN que el 90% dels cinemes del país presentarà, si no ho ha fet ja, un ERTO per «garantir els llocs de treball» davant d'una situació «demolidora» i «d'incertesa». Per a Tarrazón, les pèrdues diàries podrien acostar-se als 450.000 euros i creu que el sector necessitarà un «suport de l'administració» que dubta que acabi arribant. Tornar a aixecar la persiana no serà una realitat fins, com a mínim, al juny, moment en què el Gremi de Cinemes de Catalunya situa l'inici d'una recuperació «progressiva» de públic. Una estimació que subscriuen els responsables dels cinemes de la Catalunya Central que, sobretot en el cas de Puigcerdà, ja ha vist desmantellada la temporada de Setmana Santa. Entre les incògnites, destaca Padró, hi ha saber quines pel·lícules d'estrena arribaran, després que els estudis hagin ajornat els llançaments, alguns dels quals, depenent de l'evolució de la pandèmia, ja no es preveuen fins al juliol. Resignat a les crisis, econòmiques, d'hàbits i tecnològiques, els exhibidors cinematogràfics «haurem de tornar-nos a reinventar», afirma Montse Guiu.