La Mostra emetrà 17 espectacles de la 31a edició al seu canal de YouTube

La Mostra d'espectacles infantils i juvenils d'Igualada havia de començar avui per omplir per 31è any consecutiu els escenaris de la capital anoienca. La fira, però, va ser un dels primers grans esdeveniments que van quedar suspesos quan la pandèmia va començar a afectar Catalunya. Per pal·liar l'absència, l'organització ha creat el programa «La Mostra a casa», que oferirà alguns dels espectacles previstos al seu canal de YouTube ( bit.ly/lamostracasa).

Des de demà fins diumenge, «La Mostra a casa» emetrà 17 espectacles, 2 espectacles resumits i 24 clips o entrevistes amb les companyies. Tot aquest seguit de projeccions estaran disponibles en uns horaris determinats que es podran consultar –com també les edats adequades per a cada proposta– a la pàgina web de la Mostra ( mostraigualada.cat). Així mateix, els vídeos es mantindran una setmana al canal de YouTube per contribuir a fer més agradable el confinament a petits i grans.