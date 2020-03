«Els poemes són una via per escapar del tancament»

? «Quan ens van dir que la situació requeria del confinament reconec que em vaig atabalar molt», explica l'escriptora manresana Zulima Martínez (1972) «No volia que ho paguessin els de casa i vaig pensar que una via d'escapament seria escriure un poema cada dia i compartir-ho a Instagram». Una vàlvula «emocional sobre el que sento aquell dia». Un exemple: «En aquest full en blanc / endreço el caos / acotxo l'angoixa / recreo els somnis / invento paraules / caço moments / fujo de la raó i / de les raons» [...]. Explica que la idea seria, un cop acabi el confinament, il·lustrar els poemes amb una fotografia i publicar-ho. Projectes de futur mentre continua treballant des de casa a l'empresa de comunicació Unics, que van muntar amb el seu company Maiol Baraut, el 2017. Això sí, «fent el que podem» per a un sector en suspens. Manté via skype les classes de Literatura Infantil per als alumnes de 4rt d'Educació Infantil de la FUB i, a través de correu electrònic, el taller de microrelat organitzat per l'Ajuntament de Manresa i que imparteix des de final de l'any passat. Després de l'èxit de la proposta, van crear el col·lectiu Se'ns fa curt, que ja va fer una primera intervenció per Nadal, i van allargar el curs amb dotze sessions més, aquest 2020. Ara, des de casa. El col·lectiu està escrivint un conte conjunt original a través de l'aportació dels 11 alumnes i d'ella mateixa. És «una manera de no perdre el fil i compartir la tasca creativa», explica. La idea, remarca, neix d'una de les alumnes, Anna Garcia i l'inici el signa una segona, Emma Oliveres. Comença així: «Netflix havia lluitat salvatgement per aconseguir tots els permisos mundials, estatals i locals i poder tenir l'exclusiva de la sèrie que paralitzaria el món».