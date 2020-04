Els Amics de les Arts avancen «Semblava que fossis tu», tercera cançó del seu nou disc

La banda Els Amics de les Arts ha avançat aquest divendres la cançó 'Semblava que fossis tu', que es converteix en la tercera publicada en el seu nou disc 'El senyal que esperaves' i ja està disponible en totes les plataformes digitals.

Segons un comunicat de la discogràfica Música Global aquest divendres, el nou tema és colorista i energètic, i han assegurat que el seu "apoteòsic" final es convertirà en un dels moments àlgids dels concerts.

La publicació del nou disc 'El senyal que esperaves', prevista pel 20 de març, es va cancel·lar per les "circumstàncies excepcionals actuals" per l'estat d'alarma pel nou coronavirus, i han informat que encara no hi ha prevista una nova data.

Han anunciat que el concert a Barcelona previst pel 16 de maig dins del Guitar Festival es posposa al 16 d'octubre, i el concert previst a Girona el 23 de maig se celebrarà el 17 d'octubre.

La banda Els Amics de les Arts ja ha avançat altres dos temes més del seu nou àlbum 'El senyal que esperaves': les cançons 'El senyal que esperaves' i 'El meu cos'.