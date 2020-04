El TNC suspèn tots els espectacles d'aquesta temporada

El TNC ha anunciat aquest dimecres que suspèn tots els espectacles que queden per estrenar aquesta temporada. Assenyala que les pròrrogues de l'estat d'alarma impossibiliten continuar treballant amb els diferents processos de creació. Això afecta als espectacles 'Les veus interiors', d'Eduardo De Filippo amb direcció de Xavier Albertí, del 7 de maig al 14 de juny a la Sala Gran; 'Ex-libris', de la companyia Voël, del 9 al 24 de maig a la Sala Tallers; 'Monroe-Lamarr', de Carles Batlle amb direcció de Sergi Belbel, que s'havia de representar del 14 de maig al 14 de juny a la Sala Petita i 'Enter Achilles', de Lloyd Newson (DV8 Physical Theatre), que arribava a la Sala Gran del 9 al 12 de juliol.

El TNC tanca la temporada 2019-2020, explica en un comunicat, amb "la voluntat de tornar a programar tots els espectacles possibles i amb més ganes que mai de preparar una nova temporada plena d'espectacles i d'activitats". Així mateix, indica que el vestíbul principal del teatre s'il·luminarà cada dia amb el neó de 'Conquesta i resistència', a l'espera que passi la crisi del coronavirus.

Pel que fa al retorn de les entrades, si aquestes es van adquirir per Internet l'espectador rebrà automàticament el reemborsament de l'import de la compra. Si va ser per telèfon o presencialment, el TNC demana a l'espectador que abans del 12 de juliol es posin en contacte amb taquilles del TNC a través del correu electrònic taquilles@tnc.cat per a la devolució de l'import. El mateix sistema pel que fa el retorn d'entrades d'abonaments. Pel que fa els xec regals o xec sopar amb data de caducitat fins al 12 de juliol del 2020 la data s'amplia fins al 12 de juliol del 2021.

El TNC apunta que fins passat el termini establert fins al 12 de juliol del 2020 no es podrà fer efectiva cap devolució i que aquetes seran el més aviat possible.