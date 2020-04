Grups i solistes d'orquestres de ball catalanes publiquen la «Confinats, fot el camp coronavirus»

Una quinzena de grups i solistes d'orquestres de ball catalanes han publicat una cançó sobre el coronavirus, que es titula 'Confinats, fot el camp coronavirus'. El tema, que inclou un videoclip, està fet en clau d'humor sobre la realitat de la situació arran de la crisi del coronavirus. La idea així com la lletra i musica és de Maria Alba Sabata, i el music basc José Ramón Tarrio 'Ramonxu ', que són els membres d'Acordies Duet de Solsona, amb la col·laboració i aportacions especialment en la lletra de Pep Marqués. Cap dels components de les catorze formacions que hi han participat han estat físicament en contacte durant la gravació i cadascun ha fet la seva aportació tant musical, com de veus i d'imatges de vídeo.

Han participat al projecte Acordies Duet, Agustí i els seus teclats, Banda Sonora, Belén, Duet d'Ambient, Duet Xanadú, Joan Altarriba, Josep M. d'Avinyó, Jordi Bruch, Jordi Caselles, Margarita Torner, Pep Marqués, Teresa Subirà i Vives Veus.