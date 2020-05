El concert d'Iron Maiden a Barcelona s'ajorna fins al 19 de juny de 2021

El concert d'Iron Maiden previst per al 25 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona queda ajornat fins al 19 de juny de 2021, segons ha informat aquest dijous l'organització Madness Live. La situació d'incertesa causada per la crisi del coronavirus ha obligat a posposar el concert de la gira 'Legacy of the Beast'. La cita amb la banda de heavy metal preveia omplir l'estadi barceloní. El grup convidat a l'espectacle de l'any vinent serà Within Temptation. Les entrades comprades seran vàlides per la nova data i no s'ha de fer cap tràmit addicional. Per retornar-les, es pot fer al mateix lloc on es van comprar fins al 21 de maig de 2020.