FiraTàrrega deixa per a principis de l'any que ve un circuit itinerant d'art en viu

La pandèmia de la covid-19 ha obligat a FiraTàrrega a redefinir l'edició d'aquest any i posposar la celebració del 40è aniversari per a l'any vinent. La cita manté l'activitat de la llotja –la trobada de professionals del sector- però en format virtual el 9 i 10 de setembre. La impossibilitat de fer espectacles de carrer aquest setembre ha portat a l'organització a idear un circuit itinerant d'arts escèniques en viu que programarà arreu del territori una cinquantena d'actuacions durant els primers tres trimestres del 2021. "Ens toca ser generosos i sumar els uns amb els altres, és una proposta per estrènyer vincles amb espais i municipis", ha dit aquest dimecres la directora artística de FiraTàrrega, Anna Giribet.

Al circuit nòmada d'espectacles de carrer hi participaran inicialment entre 20 i 25 companyies que faran dues exhibicions, conformant un recorregut d'entre 40 i 50 actuacions. Onze de les companyies del programa provenen del programa Suport a la Creació, el paquet de coproduccions amb què FiraTàrrega acompanya la creació escènica. La resta, provindran d'altres de mercats estratègics o festivals i programacions que tenen "complicitats" i vincles amb al fira.

El circuit vol mantenir la proporció de 70% de propostes de carrer i el 30% de sales, amb una programació paritària i que sigui fidel a l'actual línia artística de la fira: identitat, territori, reflexió i compromís. La programació també contempla la possibilitat d'acollir propostes d'altres fires o exhibicions suspeses per la covid i anirà acompanyat d'activitats de dinamització del mercat.

Amb el recorregut encara per concretar, el circuit inclou l'àmbit català i estatal, fruit del conveni que hi ha amb les comunitats autònomes d'Andalusia, País Basc, Navarra, les Illes Balears i el País Valencià. Aquestes ja han manifestat interès en col·laborar amb el circuit. A més, es vol "incidir en la perifèria" i tenir en compte l'entorn urbà. No es descarta fer incursions internacionals si el context sanitari ho permet.

"Havíem de poder transformar la no presència d'activitat escènica a Tàrrega al setembre amb alguna cosa que com a servei públic ens permetés arribar a una ciutadania que durant molts mesos ha estat faltada d'activitat en viu", ha explicat en roda de premsa telemàtica Giribet.

L'alcaldessa de Tàrrega i presidenta del Consell d'Administració, Alba Pijuan, assegura que malgrat el festival de teatre hagi d'ajornar la celebració al 2021, aquest any "no vol dir que es deixi de tenir presència a la ciutat i fins i tot a altres llocs".

Llotja en línia

La tradicional trobada física al pavelló entre professionals de les arts escèniques se substituirà aquest any per un esdeveniment digital internacional amb acreditació prèvia, un paquet de ponències, presentacions, trobades i sistemes de comunicació interpersonal.

Amb aquestes trobades es vol mantenir el contacte entre la comunitat professional i assegurar contractacions d'espectacles per a programacions futures. "No volem que el digital substitueixi les trobades físiques. No han de desaparèixer, les reprendrem l'any 2021, però hem d'implantar alternatives digitals", ha dit el cap de l'Àrea de Professionals de FiraTàrrega, Mike Ribalta.

En aquest sentit, el director de l'ICEC, Miquel Curanta, ha manifestat que la repensada de la fira respon a la voluntat d'adaptació però a la capacitat de tornar a l'activitat física de seguida que es pugui. "La llotja virtual com a complement per al mercat però alhora començar a fer arribar els espectacles de carrer allà on toca", ha celebrat Curanta.

Suport a la creació

Tal i com va anunciar l'organització fa dues setmanes i malgrat l'endarreriment provocat per l'emergència sanitària, FiraTàrrega ha seleccionat 18 projectes artístics en el programa de Suport a la Creació 2020. Amb aquesta iniciativa el certamen vol contribuir a dinamitzar i acompanyar processos de creació escènica. L'estructura de l'organització es posa al servei dels creadors, que fan una estada de treball a Tàrrega o en altres municipis per donar forma i recorregut als seus espectacles i que es visualitza a través d'un conjunt d'activitats i assajos oberts a la ciutadania.

Aina Tur, Carla Farreny, Cia. Moveo, Cia. Pau Palaus, Eléctrico 28, Enmedio y Andrea Paz, Grandia/Martorell/Vilajuana, Haa Collective, Hands Down Circus (UK), Hermanas Picohueso, Íntims Produccions, Kamchàtka, La Industrial Teatrera, Magí Serra & Anamaria Klajnš?ek, Métrica bárbara, Rawscenography, Rui Paixão (PT) i Tombs Creatius, són les companyies seleccionades enguany.

Una de les novetats és la incorporació d'una quarantena de coproductors "còmplices" que se sumen a FiraTàrrega per fer realitat aquests espectacles. Entre aquests, s'inclouen els festivals Grec, Eufònic, LEME (Portugal), Sismògraf o Al Carrer de Viladecans, la fira Mediterrània o equipaments com ara Roca Umbert, el Konvent de Berga, L'Estruch, el Graner, la Nau Ivanow, La Central del Circ o el Teatre de l'Escorxador de Lleida, a més dels ajuntaments de Balaguer, Alpicat o la Bisbal d'Empordà, entre altres. L'objectiu es generar una xarxa de coproducció per garantir la producció en les millors condicions durant el procés de creació i construir un teixit de distribució sostenible que permeti donar sortida i recorregut comercial als espectacles.