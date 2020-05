?Com explicava Rafel Nadal en una entrevista publicada en aquest diari el 13 de maig, Mar d'estiu és un «homenatge» al mar de la seva infantesa i joventut però, també, el que es coneix en l'edat adulta. Nadal proposa un viatge amb la seva compa-nya Anna per illes i paratges del nostre mar, com Stromboli, Hidra, Xipre, Portlligat i Icària. Un llibre que ha inaugurat la nova col·lecció d'Univers, «La joie de vivre», i que ha pres un aire «nostàlgic» amb el confinament.