Rosalia s'uneix amb el raper Travis Scott i estrenen «TKN»

Rosalía ha llançat aquest dijous la seva tercera nova cançó d'aquest 2020, 'TKN', un tema amb el raper estatunidenc Travis Scott, amb qui ja havia col·laborat en una ocasió. La cançó ve acompanyada d'un videoclip obra de la productora catalana Canada. En el single, els artistes adverteixen que "la confiança real només es guanya amb el silenci". La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha assegurat a través d'un comunicat que no podia imaginar-se un artista millor amb qui col·laborar per aquesta cançó. "Espero que 'TKN' us doni energia, us faci ballar i us doni forces si esteu en moments difícils. Amb tot el meu amor", ha dit Rosalía.

"Sento que ara és el moment de llançar aquest tema, després de tants mesos tancats trobant a faltar la llibertat o estar en comunió amb els nostres", ha expressat l'artista. El mes de desembre passat, Rosalía va col·laborar en el tema 'Highest In The Room' amb el cantant de Texas Travis Scott, juntament amb Lil Baby.

Durant el confinament, Rosalía va publicar 'Dolerme', que acumula més de 8 milions de visualitzacions a YouTube, i a principis d'any va llançar el single 'Juro que', acompanyada d'un videoclip protagonitzat per l'actor Omar Ayuso.

'TKN', amb les característiques coreografies explosives de l'artista del Baix Llobregat i ritmes urbans, és el tercer tema que publica Rosalía aquest any. El nou single es pot escoltar en diverses plataformes d'streaming, com Spotify, Deezer o YouTube.