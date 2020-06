«Ha estat al·lucinant fer una versió amb 120 músics»

? «Entre les classes i els bolos, mai trobes el moment de fer les coses que vols fer. I, amb el confinament, vaig pensar que havia arribat l'hora. Em vaig posar a crear i, parlant amb Marc Garcia, que és trompa i baix elèctric, va sorgir la idea de fer una versió col·lectiva», exposa Guillem Vilar, conegut a Avi-nyó com el Xèrif, que és músic d'orquestra simfònica (toca l'oboè amb l'Orquestra del Vallès, l'Orquestra de cambra de Granollers, Camera Musicae...) i fa classes a l'Aula de Música d'Avinyó i a les escoles de música d'Artés i de Mollerussa.

Així va néixer Avui estem confinats, una versió d' Ano-ther one bites the dust, de Queen, amb la participació de 45 músics que, compartida a través d'Instagram, suma 4.900 visualitzacions. Va convocar els músics a través de la xarxa social i «fins i tot hi va participar gent que no coneixia. Com a experiment social em va agradar molt». I la rebuda de la feina feta «va ser brutal, fins i tot vam sortir al Zona Zàping».

Amb aquest precedent, Vilar va voler anar més enllà. Just pel 14 de març tenia preparada una classe magistral a Artés amb Ramon Figueras i Guillem Bultó, trompeta i trombó de Dr. Prats. Òbviament, es va haver de suspendre, però Vilar ja havia arranjat en format simfònic el tema Tu fas dels vallesans. En comptes dels alumnes de l'escola, ara ha fet una adaptació «més complexa» per a músics «més professionals». «Ha estat al·lucinant fer una versió simfònica amb 120 músics», alguns de bandes com Txarango o Balkan Paradise Orchestra. El vídeo ja s'ha vist 12.400 cops.