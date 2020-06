El Museu del Ciment Asland reobre portes el dissabte 13 de juny

El Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug tornarà a obrir portes aquest dissabte, dia 13 de juny, després de tres mesos tancat a causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. La reapertura es farà en la modalitat de visita lliure i, de moment, no s'agafaran grups ni es programaran activitats, a l'espera de l'evolució dels esdeveniments.

L'equipament el Clot del Moro reobre amb totes les garanties sanitàries -inclòs l'admissió de només un terç de l'aforament- i presenta una novetat destacada: el nou espai de la galeria de la vagoneta. El museu es podrà visitar durant el cap de setmana dels dies 13 i 14 de juny d'11 a 14 h, i a partir d'aleshores ja funcionaran els horaris habituals que es poden consultar a la pàgina web. A més, fins al 30 de juny, l'entrada serà gratuïta.

Els visitants podran visitar de forma lliure els diferents àmbits del recinte, i descobrir les restes de la fàbrica de Ciment Asland que es va construir a principis del segle XX. La galeria de la vagoneta és un espai de 500 metres de llargada per on circulava una vagoneta que transportava els materials per a la circulació del ciment. Aquesta galeria, però, només va funcionar entre el 1904 i el 1912, ja que aviat va quedar inservible a mesura que s'anaven ampliant els espais del conjunt fabril. De fet, els treballadors de les darreres dècades ni tan sols en coneixien la seva existència. Quan es va obrir el dipòsit del clinquer, un cop la fàbrica ja era un museu, es va descobrir la galeria, posteriorment restaurada per a la visita del públic.

D'altra banda, també es recupera el recorregut circular per l'edifici, que estava tancat a causa d'unes obres, i d'aquesta manera creix l'espai visitable. A més, per al públic familiar, el museu proposa un joc nou, La recerca del Cofre d'Asland.

La fàbrica de ciment Asland es va tancar als anys 70 i la visita museïtzada permet constatar l'espectacularitat d'un dels compleixos fabrils més singulars de la industrialització a Catalunya. El museu va obrir portes el 2002, en convertir la fàbrica en un centre d'interpretació amb un itinerari extern per les ruïnes industrials. El Museu del Ciment Asland forma part de la xarxa territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.

Un cop superats els pitjors moments de la pandèmia, els museus van reobrint portes durant la primera quinzena de juny.