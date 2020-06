Gala final eWoman 2019, els guardons de les dones emprenedores i inspiradores

A l'abril de l'any passat arrencava a Màlaga el tour de la segona edició de eWoman, un projecte organitzat per Prensa Ibèrica, amb l'impuls de CaixaBank i el patrocini de Laliga, que promou la igualtat i el progrés social a través de l'experiència compartida per dones que destaquen en el seu sector

La segona edició d'eWoman entra en la recta final després de premiar en l'últim any 45 dones pel seu talent i lideratge professional en un circuit de quinze esdeveniments als quals han assistit més de dos mil quatre-centes persones.



Comissió d'Experts

El proper dijous, 11 de juny, tindrà lloc la deliberació i elecció de les guanyadores nacionals, entre les premiades en les trobades regionals. La Comissió d'Experts estarà formada per la directora general d'Igualtat de la Comunitat de Madrid, Mª del Carmen Rodríguez García; la directora general de l'àrea de Revistes del Grup Zeta, Charo Izquierdo; el director comercial de l'àrea de local de Prensa Ibérica i Grup Zeta, Ángel San Martín; la CEO i fundadora de Womenalia, María Gómez del Pozuelo; la CEO i fundadora de The Valley, Arantxa Sasiambarrena, i la fundadora de Singularu i guanyadora del Premi eWoman 2018 en la categoría de Negoci online, Cristina Aristoy. A més, també hi participarà un membre de CaixaBank en el jurat.

En la categoria de Negoci online el jurat premiarà dones disruptives que, amb entusiasme, esforç i imaginació, han aconseguit transformar la seva il·lusió en un negoci consolidat en l'entorn digital.

A 'Trajectòria professional by Caixabank' es valorarà el compromís social i el treball que les dones candidates desenvolupen al llarg de la seva vida laboral.



L'esdeveniment final

El nom de les triades, en les categories Premis eWoman 'Trajectòria Professional By CaixaBank' i 'Negoci online', es donarà a conèixer el proper 30 de juny.

Si bé l'any passat el colofó del tour i lliurament de guardons va tenir lloc a Madrid amb la celebració d'un esdeveniment al qual van assistir totes les candidates regionals i representants de diverses institucions, amb motiu de les restriccions a causa de la pandèmia del coronavirus, l'esdeveniment tindrà un format en línia. La cita serà a les 18.00 hores del dia 30 de juny i es retransmetrà en streaming en totes les edicions digitals de totes les capçaleres del grup Prensa Ibérica, del qual forma part aquest diari. També es lliurarà la menció especial Premi eWoman al Mèrit Esportiu by LaLiga.



Ponència Magistral Fuencisla Clemares, Google

L'acte comptarà amb la ponència magistral de Fuencisla Clemares, directora general de Google per a Espanya i Portugal.

Els lectors d'aquest diari estan convidats a seguir l'esdeveniment i celebrar el talent, la professionalitat, l'excel·lència, la valentia, el lideratge, l'esforç i l'èxit en clau de dona. Aquests són els trets que comparteixen les tres premiades de l'any passat: Pilar Roig, catedràtica i investigadora que va aconseguir el premi per la seva trajectòria professional; Cristina Aristoy, fundadora de la marca de joies Singularu i guanyadora del premi de Negoci online; i l'artista urbana Julieta XLF, guardó en la categoria d'Art Digital i RRSS, i que segur que aquest any tornaran a caracteritzar les guanyadores de l'edició 2019.