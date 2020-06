Sant Fruitós ensenya el nou museu sobre la memòria de la vinya i el vi

La planta baixa de l'edifici de Cal Casajoana ja està a punt per obrir portes als visitants com a nou Museu Municipal de Sant Fruitós, un equipament de 80 m2 dedicat a la memòria de la vinya i el vi a la localitat i, per extensió, a la resta del pla de Bages. En aquesta finca alçada a finals del segle XIX, en el moment de màxim esplendor del cultiu de la vinya a la població, hi llueixen botes, barriques, alambins, un carro de cavalls i altres estris i eines que explicaran a partir del 27 de juny com es feia el vi a Sant Fruitós de Bages. Aquesta data, però, està ara mateix congelada a l'espera del que passi en l'anunciada moció de censura contra l'alcalde Joan Carles Batanés prevista per a demà dimecres dia 17 de juny.

Els baixos de Cal Casajoana destinen 130 m2 al museu (80 m2) i una sala polivalent per a la realització d'actes. El govern municipal ja ha fet el projecte d'obres i l'ha dotat econòmicament per a l'ampliació del centre a la primera planta, on encara hi ha mobiliari de la família que l'habitava i que, si es tira endavant, servirà per donar encara més contingut a l'explicació expositiva sobre la història local. El museu s'estructura ara mateix en cinc àmbits: introducció al món del vi al Pla de Bages i la seva història, la verema i la cura de la vinya, l'elaboració del vi, les destil·leries a Sant Fruitós de Bages i dues tines on es projectaran audiovisuals del món de la vinya i el vi.

L'Ajuntament té una cessió per 15 anys (prorrogables a 15 més si el consistori ho decideix) per a l'ús de Cal Casajoana, on els diumenges -i altres dies amb visites concertades- obrirà un espai que ha comptat amb el treball de l'empresa Grup Transversal Cultura i Comunicació en la realització del projecte de museïtzació i de la firma Expomon en l'execució. La voluntat del govern municipal és convertir aquest indret en un punt de referència per a la descoberta del patrimoni de la localitat: «volem que la gent que vingui trobi aquí també un centre d'informació turística que el convidi a anar a conèixer el cobert de la màquina de batre o les pintures rupestres, entre d'altres llocs», explica l'arxivera i tècnica municipal Anna Cura.

Paral·lelament a l'obertura de l'equipament, s'ha editat un quadern didàctic per treballar a les escoles, obra de Marina Romero i Marta Genís. Per la seva part, Galdric Sala i Dani Casas són els responsables d'un opuscle de vuit pàgines en format de còmic que explica com és el museu. La intenció és que cada celler de la D.O. Pla de Bages en tingui un de propi.

El projecte del museu ha estat possible gràcies al treball del Col·lectiu de Recerca Històrica, una entitat d'unes vint-i-cinc persones que treballa per a la preservació del patrimoni local. Totes les peces que s'exposen procedeixen de l'antic museu i de les donacions realitzades per famílies del poble. L'alcalde Batanés agraeix a l'associació la seva dedicació així com a la família Casajoana la implicació en el projecte.