La música i el teatre tornen als escenaris amb artistes de casa

S'ha acabat la sequera cultural provocada pel coronavirus que ha deixat orfes d'escenaris artistes i públic al llarg de tres mesos. Comença a estendre's la represa que va estrenar el Teatre Municipal Ateneu d'Igualada el 22 de maig i que va seguir el festival Espurnes Barroques al territori central. Avui, la Basílica de Santa Maria de Montserrat acull el concert inaugural del Festival de Proximitat, el cicle de concerts d'orgue amb artistes que viuen i treballen a Catalunya i que aquest estiu substituirà el Festival Internacional Orgue de Montserrat.

No són els únics. Els espectacles amb artistes de casa -locals o catalans- són la tònica dominant dels festivals i equipaments que han decidit fer un pas endavant i tornar a obrir les seves portes aquest mes i, sobretot, al llarg del juliol. Com explica Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, els sis muntatges que es podran veure al Kursaal -que per l'excepcionalitat programa al juliol- beuen d'artistes majoritàriament del territori («per als actors i cantants i per al públic és més senzill, s'eviten desplaçaments») i són, també, espectacles que havien saltat amb el confinament. Muntatges pensats, sobretot, «per al públic jove que, suposem, són els qui tenen més ganes de moure's», explica. Artistes locals i de la zona són els qui també han trepitjat el teatre igualadí que acaba la programació presencial la setmana que ve amb Farrés Brothers. Primer van encabir 30 persones de públic i ara ja un centenar: «Ha estat més bonic el gest que el negoci, però necessari per als artistes i els espectadors», explica Pere Camps, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada. La capital de l'Anoia prepara el Festival Anòlia, que es farà del 13 al 18 de juliol, al pati del Museu, també, amb «artistes majoritàriament locals», subratlla Camps.

Els qui primer es van llançar a la piscina de la represa van ser els promotors culturals del Konvent de Cal Rosal, organitzant per al primer cap de setmana de juliol Konvent Piano, un festival farcit de primeres espases del territori. Pep Espelt, director del Konvent, subratlla que, precisament, l'aposta pel talent local ja és «la nostra normalitat». I el fet de poder tenir grans noms de l'escena contemporània a Konvent Piano és efecte directe «de la Covid-19: són tops que es van quedar sense bolos». Espelt, que reivindica la necessitat que els ajuntaments «es posin les piles una altra vegada», explica que la reserva d'entrades per al primer cap de setmana de juliol es va esgotar en sis hores: «Hi ha ganes de cultura».

A banda de les mascaretes i en espera del nou protocol quant a públic i mesures, a Manresa es mantindrà inicialment, explica Basomba, una capacitat al voltant del 50 % i es doblarà el personal de sala per organitzar l'entrada i la sortida: «Es tracta que el públic se senti còmode i segur». Ara, el que s'haurà de saber és, remarca Basomba, quin serà el protocol per a companyies (podrà actuar una orquestra simfònica, una coral?) que permeti saber quins espectacles es podran programar a la tardor.