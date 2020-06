El concert d'Els Pets a la Stroika es farà el 24 de juliol al pati del Palau Firal

La tercera és la bona? El concert d'Els Pets a la sala Stroika es portarà a terme finalment el proper 24 de juliol al pati del Palau Firal de Manresa (21 h). És la tercera data prevista per a l'inici de la gira del grup que lidera Lluís Gavaldà i que vol celebrar als escenaris els 35 anys de la banda. Inicialment, la data prevista per a l'estrena era el 8 de maig a la Stroika. Una cita que a mitjan abril ja es va posposar al 26 de juny tot i que la sala manresana ja avisava de la possibilitat d'una nova data que ahir es va concretar.

La idea de la banda era fer 20 concerts en diferents ciutats on sonaran els 20 grans èxits de la banda, de manera cronològicament inversa (dels més recents als més antics). Ahir, per al concert de Manresa quedaven 223 entrades a la venda. A qui no pugui assistir al concert la sala li retornarà l'import o li farà un canvi de nom. Stroika, a diferència d'altres locals d'oci nocturn, no va obrir el cap de setmana passat i, de moment, no té previst aixecar la persiana.



Vibra Festival

Com ja va avançar aquest diari ara fa un mes, la Casa de la Música de Manresa va proposar a l'Ajuntament de la ciutat i a les entitats una programació estable de concerts a l'aire lliure al llarg d'aquest estiu. Una oferta que s'ha concretat en el Vibra Festival, que se celebrarà del 10 de juliol a l'1 d'agost i que es presentarà avui.