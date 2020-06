Quim Masferrer: «Això no és un espectacle, és una aventura que comences i no saps què passarà»

Quim Masferrer ha recorregut aquest dimecres els carrers de Pineda de Mar amb el seu flamant nou espectacle sobre rodes. L'actor estrena el show itinerant de carrer 'Moltes gràcies', pensat per al moment present en el fons i en la forma: D'una banda, apropa el teatre a la gent en un moment de restriccions a les sales per prevenir contagis. De l'altra, el contingut està concebut per homenatjar els col·lectius professionals que han lluitat "a primera línia" contra el coronavirus, i Masferrer els convida a pujar al seu camió durant el recorregut. "Això no és un espectacle, és una aventura que comences i no saps què passarà; aquest és un escenari d'emocions, riurem junts i ens emocionarem", resumia l'actor en declaracions a l'ACN.

La gira del muntatge va arrencar tot just ahir, el vespre de la revetlla de Sant Joan, des d'Olesa de Montserrat. Poc més de dotze hores després, Masferrer i el seu camió-escenari han irromput a Pineda de Mar per repetir l'experiència, avui sota un sol i una calor que l'han fet suar. Desbordant energia i bon humor, com és habitual, Masferrer s'ha posat de seguida a la butxaca els molts veïns que han volgut assistir a aquest espectacle d'excepció.

Abans d'arrancar, l'actor ha explicat a l'ACN que va idear 'Moltes Gràcies' en ple confinament, quan es trobava sense feina perquè es van cancel·lar tots els espectacles que tenia en cartell. "Pensava, si no podem anar on hi ha els escenaris, perquè no fem un escenari que vagi on hi ha el públic? La gent sempre em ve a veure, perquè no soc jo qui els va a veure ara?", exposa. D'aquí va sorgir la idea d'adaptar un petit camió i convertir-lo en un escenari mòbil.

Però hi faltava el contingut. Commogut per la feina d'un treballador d'un supermercat en el pitjor moment de la pandèmia, Masferrer li va agrair personalment i, en aquell moment, explica, va saber que l'espectacle que tramava es diria 'Moltes Gràcies', que homenatjaria els treballadors més exposats al coronavirus, i que la gent en seria la protagonista.

Aquest, que és el primer muntatge de carrer de l'actor, es pot seguir en directe però també per streaming. Amb l'objectiu de multiplicar al màxim les històries compartides, un equip de càmeres i un de realització va cobrint l'escenari i tothom des del seu mòbil, tauleta o smart tv pot seguir-lo. I és que Masferrer volia que tothom i pogués accedir, també la població gran, que està més exposada al contagi. Des del carrer, des del balcó de casa, o des d'Internet, un pot gaudir de 'Moltes Gràcies'.

Amb el camió en marxa, Masferrer s'enfila a l'escenari motoritzat i arrenca el xou. Durant el recorregut, l'actor adopta el registre humorístic, molt proper, habitual dels 'bolos' de 'Bona gent', mentre va interpel·lat els qui el segueixen o l'observen des dels balcons. L'obra funciona també com una certa teràpia grupal després de mesos de confinament: l'espectacle es nodreix sobretot de la participació dels veïns -alguns dels quals han estat prèviament convidats-, molts dels quals formen part dels col·lectius que han lluitat o conviscut des de primera línia amb la covid-19. Personal sanitari, treballadors de supermercats, cossos de seguretat, entre altres.

A Pineda, en concret, una corrua de vehicles oficials (policia, sanitaris, bombers) obrien pas al camió de 'Moltes Gràcies', perquè el municipi ha volgut subratllar així l'agraïment de l'espectacle a aquests col·lectius, coincidint amb una edició de mínims de la seva Festa Major 'petita' (per Sant Joan).

L'espectacle de Masferrer ja té confirmades més parades a Sant Joan Despí (aquest mateix vespre), Montmeló (estrena oficial de l'espectacle, el 26 de juny); Girona, el 30 de juny; Lliçà de Vall, el 3 de juliol, Sant Fruitós del Bages, el 6 de juliol; Sant Gregori, el 18 de juliol; Arbúcies, el 25 de juliol; El Morell, l'1 d'agost; Bagà, el 2 d'agost; Banyoles, el 13 d'agost i Ridellots de la Selva, el 29 de setembre.