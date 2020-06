«El treball que fan els científics ens permet gaudir d'unes altes cotes de benestar»

Valentí Farràs baixa cada dia des de Cardona per dirigir un museu tan emblemàtic com el CosmoCaixa

Pocs mesos després d'assumir la màxima responsabilitat del museu, es va trobar amb una pandèmia que ha aturat la vida quotidiana de milions de persones. De seguida es van posar a treballar per readaptar el centre a les exigències sanitàries i ja han reobert

Després d'exercir al llarg d'una dècada com a director del CaixaFòrum de Barcelona, des del 4 de novembre de l'any passat ha canviat l'antiga fàbrica modernista Casaramona de Puig i Cadafalch pel CosmoCaixa, inaugurat el 1981 com a Museu de la Ciència després de la remodelació i ampliació de l'asil per a cecs construït per Domènech i Estapà als peus del massís de Collserola. Valentí Farràs (1963) baixa a la capital cada dia des de la seva Cardona natal per fer allò que, a banda de les obres de teatre amb el grup El Traspunt, més li agrada: aprendre. «En la ciència, cada cop que s'avança, es veuen més coses per descobrir», afirma aquest bagenc que fa 37 anys que és a La Caixa. Després de la pandèmia, el centre torna a estar a obert.



Com han encarat la reobertura del CosmoCaixa després del confinament?

El museu reobre amb tres eixos bàsics: la creació d'un entorn de seguretat per als treballadors i els visitants (mascareta, gel, distància); la instauració de la figura dels mediadors en alguns dels mòduls interactius que hi ha a la sala; i la interacció humana amb aquests mediadors que reben els visitants i enriqueixen la seva experiència. A més, convidem la gent a comprar l'entrada a través de la web per planificar l'hora de la visita perquè la capacitat, en aquests primers temps, és més reduïda.

Els petits –i els grans– podran continuar tocant botons i altres dispositius tàctils?

Al CosmoCaixa hi ha 269 experiències, de les quals el 86 % continuen sent accessibles. N'hi ha 75 que s'han robotitzat i automatitzat per mirar-les, però sense que el visitant les pugui manipular. La resta de la feina va a càrrec dels mediadors. Per fer la visita més segura, no es podrà tocar res. Però hem de tenir en compte que les noves mesures, amb els mediadors a la sala, ens permeten parlar amb un 80 % de les persones que ens visiten.

Després d'inaugurar la nova Sala Univers el mes de juliol passat, s'han hagut d'adaptar a les noves circumstàncies. Els ha causat molt enrenou?

Quan vam pensar la Sala Univers, es va crear un sistema de cablejat i connectivitat dels mòduls i les experiències i això ha fet que ara hagi estat més fàcil robotitzar-les i passar del mode manual a l'automàtic.

Així doncs, han estat entretinguts durant el confinament.

Hem treballat molt i bé. Hem trobat a faltar el públic, que és l'essència del museu, però a partir de la segona setmana ja vam començar a pensar com podríem readaptar el CosmoCaixa, tenint en compte que no sabíem tampoc quan podríem tornar a obrir. Primer es va creure que seria després de Setmana Santa, però es va anar veient que seria més endavant.

Aquesta pausa obligada els ha permès repensar algunes de les coses fetes fins ara?

El tema de la mediació sempre l'havíem tingut al cap, de fet ja funcionava a les visites de grups, i la gent agraeix la interacció.

En una ciutat sense turistes, l'assistència se'n ressentirà?

Nosaltres treballem molt amb vocació de públic local: el 92% de la gent que ens visita són catalans; un 2%, d'altres punts de l'Estat; i els turistes representen el 6%. I el 77% dels catalans són barcelonins.

Es deu haver sentit dir sovint allò de «jo al museu de la ciència ja hi vaig anar amb l'escola».

A mi, que sóc de Cardona, m'ho diu molta gent de la Catalunya Central. Però jo els convido a tornar i veure totes les novetats que hi ha al museu. A la Sala Univers s'explica des de la formació de l'univers, fa 13.790 milions d'anys, fins a l'aparició del nostre planeta, després de la vida i, fa 200.000 anys, dels homínids. Quan veus de quina manera ha evolucionat la humanitat, t'adones que de la pandèmia també ens en sortirem.

Un altre tòpic és que el CosmoCaixa és sobretot per a les famílies?

L'any passat vam rebre un milió de visitants, i la meitat eren famílies amb fills de fins a 16 anys. El 20% van ser escoles i esplais d'estiu que fan activitats, i l'altre 30% són adults que venen sols, amb la família, els amics... Volem incidir en aquest darrer col·lectiu.

És, per tant, un museu de múltiples lectures?

Nosaltres treballem per divulgar la ciència a tots els públics i a totes les edats, per fomentar vocacions científiques i per posar en valor allò que la ciència ha fet i fa per la societat. Després del confinament, la vida continua, hem reobert el museu, també hi ha la llibreria i la cafeteria actives, i els dijous de juliol i agost farem les CosmoNits, un cicle de projeccions de pel·lícules de ciència-ficció a l'aire lliure. També reobrirem els planetaris, amb les mesures sanitàries que calgui.

Per què es va remodelar completament l'espai central del CosmoCaixa?

La museïtzació que hi havia datava del 2004, i el 2010 es va fer un procés d'avaluació intern a partir de les respostes del públic. La idea era fer un replantejament, i al final es va fer l'encàrrec de renovar el discurs a un comitè assessor internacional.

De fet, l'àmbit El bosc inundat ja el van renovar i millorar fa un temps.

Hi ha un ecosistema amazònic, amb 26 graus i el 80% d'humitat de forma constant. Hi tenim cent espècies animals i vegetals i rèpliques de 28 espècies d'arbres. Som el primer museu que va integrar una selva amazònica, que la pots veure a nivell terrestre, aeri i subaquàtic. Aquests dies, els animals han estat molt tranquils, veies la capibara molt relaxada.

Els ciutadans som conscients de la importància de la ciència?

Crec que sí, amb tot el que ha passat aquests darrers mesos, la gent és conscient que la ciència és important. I el sector sanitari ja s'ha vist que és clau.

La ciència té una incidència en la nostra vida que potser no sempre es fa prou evident.

Les cotes de benestar de les quals gaudim les devem als científics.

Continuaran fent exposicions temporals?

I tant. Hem prorrogat fins al 3 d'octubre la mostra Sabres i mastodonts, sobre la fauna que hi havia a la Península Ibèrica fa 9 milions d'anys. Al setembre n'inaugurarem una altra sobre les aplicacions de la impressió en 3D en diversos àmbits de la vida.