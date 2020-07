Cultura aportarà gairebé 4 milions d'euros per a l'impuls de les arts visuals

El departament de Cultura de la Generalitat té previst aportar gairebé quatre milions d'euros per impulsar les arts visuals, a través de dues noves línies de subvenció i cinc línies d'ajudes en beques o per a festivals i centres de creació.

La intenció de la iniciativa, segons va fer públic ahir la conselleria en un comunicat, és dirigir-se a creadors, associacions i ens municipals per «posar en valor aquest àmbit dins del sector cultural i amb el compromís d'apropar les pràctiques artístiques contemporànies a la ciutadania de tot el territori». La direcció general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques vol donar rellevància a l'art contemporani donant suport als vuit centres territorials del sistema públic d'equipaments d'arts visuals, encapçalats pel MACBA, al programa d'exposicions itinerants i a les adquisicions d'obres d'art per a la «Col·lecció Nacional d'Art Contemporani».

Pel que a les línies de subvencions, segons la conselleria es vol donar suport «a les activitats d'arts visuals de caràcter professional dirigides a potenciar la formació, producció, exhibició i difusió, així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències». Una altra de les línies serà per a «programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional» en aquest àmbit. D'altra banda, hi haurà beques per a la recerca i la innovació, per a la formació i el perfeccionament, així com subvencions per a projectes artístics que articulin sectors professionals. I subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts visuals o per a l'organització d'activitats de difusió.