Roger Pera se sincera i fa riure al Sielu de Manresa en la presentació del llibre «Èxit»

L'actor Roger Pera va congregar una vintena de persones dilluns a la tarda a la sala El Sielu de Manresa en la presentació del llibre Èxit (Angle Ed.), on explica com va caure i com va sortir de l'adicció a la cocaïna. En un acte presentat per Toni Daura, de la llibreria Parcir, el conegut intèrpret va explicar alguns dels episodis del llibre que serveixen per explicar com l'obsessió per l'èxit i la necessitat de sentir-se estimat el van acabar portant de cap a les drogues. «El més difícil ha estat netejar la culpabilitat, perdonar-me», va confessar davant d'un auditori molt atent a les revelacions de Pera. La trobada, però, i talment com ho és el llibre, no va ser la narració trista d'una història terrible: l'actor i docent va combinar el relat dels moments més durs de la seva vida amb multitud d'anècdotes divertides, moltes d'elles relacionades amb el seu popular pare, l'actor Joan Pera. A més, Roger Pera va avançar que a la tardor s'estrenarà a l'Aquitània de Barcelona una obra teatral basada en Èxit.- Toni M. i R.