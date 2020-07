Clam compartit a favor de la cultura en temps de covid

? Al final de l'actuació, moltes de les persones que es trobaven entre el públic van mostrar cartells amb el lema de la campanya «Cultura segura», que reivindica els esdeveniments culturals com a espais necessaris que compleixen totes les mesures de seguretat per evitar contagis. Els membres d'Els Pets també es van afegir a aquesta reivindicació i van agrair especialment la presència del públic. «Per a nosaltres, no sabeu el mèrit que té que hagueu vingut i hagueu omplert aquest espai. Té molt mèrit que ens espantin cada dia i encara tingueu ganes de música», van posar en relleu.