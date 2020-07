L'Any Alexandre de Riquer es fa a la xarxa en espera que pugui ser presencial

De moment, només a Internet i, a mesura que es pugui, de forma presencial. Així és com comença la commemoració de l'Any Alexandre de Riquer, que organitza el Departament de Cultura de la Generalitat i comissaria la poetessa Teresa Costa-Graumunt. Artista polifacètic que va conrear diverses arts, entre les quals la literatura i la pintura, la trajectòria d'Alexandre de Riquer (Calaf, 1856-Palma de Mallorca, 1920) es podria compendiar en l'expressió «Bellesa intel·lectual i bondat espiritual» que va pronunciar el seu fill Josep Maria de Riquer l'any 1976.

Les condicions sanitàries impedeixen que, de moment, es puguin programar activitats presencials. Per aquest motiu, la informació sobre Alexandre de Riquer en el centenari de la seva mort se centralitza a la pàgina web cultura.gencat.cat/ca/temes/commemoracions/2020/anyalexandrederiquer/inici/. En un dels apartats, hi ha un llistat d'activitats previstes, que s'aniran datant a mesura que sigui possible.

Alexandre de Riquer va ser un artista total que «va pintar, dibuixar, gravar, a més ser de decorador, escriptor i dissenyador de cartells i exlibris», tal i com s'explica des del comissariat del projecte. «I s'afegeix: «Home curiós i de sensibilitat afuada, va ser, a més, un gran bibliòfil i col·leccionista».

En la pàgina web, s'expliquen les diferents facetes de la trajectòria de Riquer, així com els llocs significatius de la seva vida, entre els quals hi ha la seva casa natal a Calaf. Es pot consultar també un llistat de publicacions que ajuden a copsar millor la vàlua creativa.

L'Ajuntament de Calaf i el Museu de Montserrat figuren entre els organitzadors de l'Any Alexandre de Riquer. L'equipament abacial té prevista per al novembre una exposició d'obra plàstica de l'autor juntament amb les pintures murals del presbiteri del monestir benedictí.