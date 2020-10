El bar «La Font» es converteix en el centre neuràlgic del rodatge de «Las leyes de la frontera»

Enganxats a les tanques d'un solar abandonat els cartells d'una manifestació antinuclear conviuen amb els del primer festival de rock català; al costat ho fan els que anuncien a Barcelona un gran míting del PSUC -amb l'assistència de Dolores Ibárruri- i els que reclamen amnistia política, laboral i social per a la dona. A tocar de l'empasquinada, el bar La Font, que ofereix 'bocadillos, tapas variadas i vermú casero'- i que es converteix en el lloc de reunió dels protagonistes de "Las leyes de la frontera": Nacho (Marcos Ruiz), Tere (Begoña Vargas) i Zarco Chechu Salgado). A la gran pantalla serà la Girona de 1978.

Avui, el rodatge del film que adapta la novel·la de Javier Cercas i que dirigeix Daniel Monzón, ha traslladat el set del barri de Valldaura al Barri Antic i l'ha situat a la plaça Hospital, de sorra, i reconvertida en la plaça de la Font. Al carrer de Sant Andreu, el bar La Font, situat en el local que havia estat seu de Càritas i de l'Egiba, s'ha convertit en el punt neuràlgic de la filmació. L'interior del local s'ha recreat expressament per a la filmació que avui començava a primera hora del matí i acabava passades les 6 de la tarda amb aplaudiments a l'interior.

A l'exterior, i amb paciència, entre presa i presa, esperava la cua de figurants, suposats parroquians de canyes i cigalons, com el manresà Toni Navarro, un autèntic fan dels rodatges i del que hi ha darrere les càmeres que, explicava, finalment, havia aconseguit sortir d'extra en una pel·lícula. El dia ha acabat amb una piconadora de Spotcar aplanant la sorra de la plaça Hospital per deixar-la llesta per demà quan engegui un nou dia de rodatge.

Les afectacions previstes fins dissabte a l'entorn de la plaça Hospital

-De 8 a 20 h, es tallarà el trànsit de vehicles de la plaça Hospital, carrer Sant Andreu i carrer Hospital des del carrer Sant Salvador. Es mantindrà el pas de vehicles autoritzats i de vianants per l'àmbit de rodatge de plaça Hospital de forma coordinada per personal del rodatge. L'accés i sortida de vehicles particulars als carrers Reparadores i Remei de Baix (CAP, Hospital i Residència de Sant Andreu) es realitzarà pel carrer Reparadores amb trànsit regulat per personal del rodatge. Es prohibirà l'estacionament dels àmbits de rodatge i del carrer Sant Salvador.