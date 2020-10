Una nit per sobreviure

Mario Casas sembla disposat a a demostrar que és capaç d'assumir tot tipus de papers en pel·lícules de tot tipus de gèneres. I ho està aconseguint. A banda d'haver-se endut, ja, el títol d'actor més prolífic del cinema espanyol actual: no para de treballar. Presentada al festival de Sitges d'aquest any, No matarás pren com a base un tipus de thriller que normalment dona moltes alegries: aquell que succeeix al llarg d'una sola nit tan intensa que t'arriba a semblar que són moltes. El protagonista del film, Dani, és un noi afable i una mica ingenu que ha dedicat els darrers anys de la seva vida a tenir cura del seu pare malalt. Quan aquest mor, el Dani es disposa a recuperar les regnes de la seva vida i fer aquelles coses que durant molt temps no ha tingut marge per fer. Una nit, el seu objectiu fa un tomb inesperat quan coneix la Mila, una noia tan atractiva com enigmàtica que l'arrossega, al llarg d'una mateixa nit, a un veritable malson en què haurà de prendre decisions molt dràstiques. Ell, que es volia limitar a viure, es trobarà que el repte ara serà sobreviure abocant-se en tot moment a situacions que mai hauria pensat que el tindrien com a protagonista.

Coescrita i dirigida pel manresà David Victori, autor d' El pacto, No matarás juga amb unes atmosferes molt tèrboles per plantejar la història (típica però molt interessant) d'un personatge que es veu obligat a enfrontar-se a les seves pròpies limitacions. El film adopta el format d'una faula moral en què es convida l'espectador a pensar què faria ell en el lloc del protagonista, i també hi ha una suggestiva exploració d'aquells mals que habiten en la nocturnitat però que sovint queden ocults a la vista. El millor és la seva estructura en clau de malson en què no hi ha manera de despertar-se, una mica en la línia de pel·lícules amb vocació de violenta gimcana emocional com Una noche para sobrevivir , de Jaume Collet-Serra. Al costat de Casas, que novament demostra la seva evolució com a actor, trobem intèrprets tan solvents com la debutant Milena Smit acompanyats de Joaquín Caserza, Victor Solé, Elisabeth Larena, Fernando Valdivieso, Albert Green i Andreu Kreutzer.