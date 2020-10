Las Karamba fan pujar la temperatura amb reivindicació, salsa i txa-txa-txa

Barreja multicultural, fusió de ritmes llatins i lletres combatives amb missatges feministes. Aquests són els ingredients que defineixen Las Karamba, un conjunt nascut l'any 2018 que està format íntegrament per dones amb procedències molt diverses, des de Cuba fins a Veneçuela, passant per Catalunya, Argentina i Panamà. Divendres, a la Taverna de la Fira Mediter-rània, el grup va mostrar tot el seu potencial amb una actuació que, malgrat el fred i les mesures de seguretat a causa de la covid-19, va fer pujar la temperatura entre el públic. «Venim amb un carregament d'energia positiva perquè gaudiu d'aquest viatge», avisava a l'inici la vocalista, Ahyvin Bruno, que en tot moment va animar els assistents a ballar des de les seves cadires.

Durant els 45 minuts que va durar l'actuació –que es va haver d'avançar a les 10 de la nit a causa de les noves restriccions per contenir la pandèmia–, Las Karamba van presentar el seu nou espectacle, amb un repertori que repassa diversos gèneres musicals amb una bar-reja de salsa, txa-txa-txa, timba, son i fins i tot rap. Amb missatges a favor de la igualtat i l'apoderament de les dones, en el seu so de fusió va destacar especialment la flauta travessera de l'última incorporació de la banda, Anggie Obin, així com la percussió, amb les congues i els timbals a càrrec de Rita Baulida i Ahylin Bruno. Completaven la formació Liviet Ojeda al baix, Nati Arizu al teclat i Ahyvin Bruno a la veu i al güiro.

Las Karamba van interpretar temes propis com El beso i La Sabana, i amb les seves lletres van voler posar en valor la lluita feminista i el rol de les àvies i mares. «Al llarg de la història, a les dones ens han pres tant que ens han pres la por. La veritable bellesa és la nostra força», van reivindicar. En un del temes també van voler retre homenatge «a tots els valents que han d'emigrar per buscar una vida millor».