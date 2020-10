Un palmarès de consens a Sitges en una difícil edició

El festival de Sitges tanca la difícil edició 2020 amb un palmarès de consens. El cognom Cronenberg s'havia repetit en un parell d'ocasions històricament en els guardons del festival, amb dos premis a la direcció per al pare David Cronenberg, a Vinieron de dentro de... (1975) i Spider (2002), però mai havia guanyat el de millor pel·lícula. Possessor, del seu fill, Brandon Cronenberg, ara s'endú els guardons a millor film i director, en el que sembla un feliç relleu familiar carregat de coherència cinematogràfica: tots dos tenen la visió d'un entomòleg que observa les aber-raccions del progrés en el cos humà. Un significatiu gest per part del jurat que ha omplert de joia els seguidors del festival de Sitges. La cinta francesa La nube també ha merescut dos guardons, l'especial del jurat i el de millor interpretació femenina, per a Suliane Brahim, en una aposta clara per la sensorial i sostractiva manera d'entendre el gènere fantàstic d'aquesta proposta, que no es va poder presentar a la Setmana de la crítica del festival de Canes a causa de la suspensió de la covid. La valuosa mirada sobre la demència en la tercera edat de Natalie Erika James a Relic ha rebut una menció a la millor direcció, mentre que el premi al millor guió l'ha merescut l'astuta barreja de gèneres, fantàstic/polític/hu-mor/romàntic, de l'hongaresa Conrade Drakulich. La complicitat esbojarrada dels actors de Mandibules, Grégoire Ludig i David Marsais, els ha fet mereixedors del premi a la millor interpretació masculina, potser davant de la impossibilitat de premiar la simpàtica mosca gegant que protagonitza el film. Seguint en el regne dels insectes, la inquietant Mosquito State s'ha endut el premi als millors efectes especials, mentre que l'espanyola Baby, de Juanma Bajo Ulloa, ha rebut el premi a la millor banda sonora, de Bingen Mendizábal i Koldo Uriearta, una composició emocionalment molt important en un film sense diàlegs. Cal destacar també entre els principals guardons que l'única producció en català del festival, La vampira de Barcelona, de Lluís Danés, ha guanyat el premi del públic.