Vuit festivals de cinema social de Catalunya s'uneixen per crear el Tectònic

Vuit festivals de cinema social de Catalunya s'han unit per crear el Tectònic. Arrencarà aquest dijous, a les 8 de la nit a l'Hospital del Mar de Barcelona, amb un espectacle inaugural consistirà en una instal·lació vídeo artística a càrrec de l'artista visual Pau Casanovas i amb la intervenció i conducció de la ballarina Laia Molins. En la inauguració es presentarà la programació de films del nou festival, que comptarà amb un aforament molt reduït de públic i alhora s'emetrà per streaming.

El Tectònic està impulsat pel Festival Protesta, la Mostra Cinema Salut, Drets i Acció i el Terra Gollut film festival, i compta amb la col·laboració del Clam Festival de Navarcles; el Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona; el Festival Inclús; el Festival Panòptic; i la Mostra de Cinema Àrab i del Mediterrani de Catalunya.

Segons explica l'organització, es va gestar en ple confinament durant la primavera passada amb l'objectiu de construir una proposta col·lectiva i transformadora, a partir de la suma d'esforços, de capacitats i recursos, la idea és col·laborar i no competir. Amb la previsió dels possibles rebrots de la tardor, es va decidir que seria un festival en línia, fora d'algunes activitats paral·leles específiques que tindrien un format híbrid, amb un aforament reduït de públic i en streaming.



El contingut

El Tectònic se celebrarà del 22 d'octubre a l'1 de novembre. Tocarà diversos temes socials d'actualitat com ara la crisi migratòria, la situació del sistema sanitari i el dret a la salut, el racisme policial o l'empoderament de la dona.

Comptarà amb dos grans eixos. D'una banda la projecció d'una quinzena de llargmetratges d'arreu del món, tant de ficció com de documental, i de diferents temàtiques socials. Hi ha 9 films que seran estrena a Catalunya i vuit que ho seran a tot l'Estat. Les estrenes a Catalunya són '16 shots', 'A casa, my home', 'Burning out', 'Chichinette', 'Cholitas', 'Good neighbours', 'Para no volver', 'Automotive' i 'Chão'. L'abonament a Filmin per veure tot el festival tindrà un preu de 7 euros.

El segon eix seran les activitats paral·leles relacionades amb els films que es projectaran, on algunes seran presencials però retransmeses en 'streaming', i d'altres només en format virtual. S'han programat vuit activitats que van des d'un monòleg amb la periodista i humorista feminista, Ana Polo, la conversa amb directores dels films programats, una conversa amb l'Helena Maleno per parlar dels migrants a la frontera sud o una taula rodona sobre el racisme policial a casa nostra.

La cloenda serà el dia 1 de novembre al Teatre Atlàntida de Vic amb l'activitat 'El cinema social a escena. Mònica Terribas conversa amb Sergi López i Neus Ballús. L'acte serà presencial però amb l'aforament limitat i es podrà seguir en directe per 'streaming'.

Tot plegat es podrà seguir a través de tres canals: la plataforma Filmin, on es projectaran les pel·lícules, la pàgina web de Tectònic, centre de la mostra i el canal YouTube del festival, on es podran seguir les activitats paral·leles.