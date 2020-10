Festival virtual per arribar a més públic

Càpsules poètiques a través d'Internet

El Tocats de Lletra és un dels festivals de referència a Catalunya, i enguany s'ha repensat per adaptar-se a la crisi de la covid i arribar al màxim nombre d'espectadors. Les sales tenen la capacitat d'assistència limitada a la meitat, però l'alternativa és el festival virtual. S'han penjat a la pàgina web tocatsdelletra.cat una trentena de càpsules poètiques que són un tast dels principals actes presencials programats. «És una novetat d'aquest any marcat per la covid. Vam demanar als escriptors i poetes participants que ens fessin arribar un tast de l'espectacle que oferiran aquests dies de festival», remarquen fonts de l'organització. Segons la regidora de Cultura de Manresa, Anna Crespo, «ens hem volgut adaptar a les circumstàncies actuals. A més de dissenyar una programació de qualitat, s'ha fet un esforç informatiu i tecnològic per donar a conèixer els actes per Internet».

El web



S'ha creat la pàgina web tocatsdelletra.cat , on es pot consultar la programació del festival, hi ha l'accés per aconseguir les entrades, les càpsules poètiques i els enllaços per seguir en directe els actes. Gairebé la meitat es podran veure en streaming: «Afecte i vernacle», «Dir l'amor i la revolta, poemes orals de les dones de la cabília», «País petit», «Darrera fornada», «Versos, jazz i incendis», «Ciutats i paraules» i el cercatasques poètic. I una conversa online amb el poeta Josep Pedrals.

També es pot consultar el dia a dia del cicle a Facebook (Tocats de Lletra), Twitter (@tocatsdelletra) i al canal de YouTube Manresa Cultura.