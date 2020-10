Un viatge poètic i sonor per les ciutats evocades de disset poetes

«Singapur és un home /París és una dona /Copenhaguen és un home / Florència és una dona / Hong Kong és un home /Praga és una dona /Melbourne és un home / Viena és una dona /Bangkok és un home /Amsterdam és una dona / Xicago és un home / Atenes és una dona / I New York és un transsexual /que cada nit es posa a la boca del metro /de Bronx Park East». Aquest poema, titulat El sexe de les ciutats, d'Àngels Gregori (Oliva, 1985), n'és un dels 17 seleccionats per Jordi Estrada que demà s'escoltaran a l'Espai Plana de l'Om a través de la veu del manresà Xavier Serrano acompanyat del músic puig-reigenc Jordi Busquets. Un itinerari poeticosonor per diverses ciutats del món a través de les paraules de poetes que les han descrit o evocat. De París a Barcelona, de Londres a Jerusalem. De Chicago a Trieste, de Nova York a Viena.

Avui, Serrano i Busquets faran el darrer assaig d'un espectacle inclòs en el Tocats de Lletra que vol posar en primer terme, explica el músic, «les paraules. Es tracta que el públic escolti els poemes que recitarà el Xevi, que en són els protagonistes». Busquets hi incorporarà «l'ambientació sonora» a través de gravacions analògiques passades a l'ordinador –posant textures als sons, sorolls– i fugint, això sí, de melodies «que provoquin que deixis d'estar atent als poemes». Saludats des de fa anys, ha estat la primera vegada que Serrano i Busquets han col·laborat en un projecte plegats. El locutor, músic i fotògraf explica que la primera idea que va tenir en rebre l'encàr-rec va ser pensar en un acompa-nyament a base de «loops de guitarra», però parlant-ne amb Busquets van canviar d'idea per allunyar-se de la uniformitat habitual dels recitals. A més, remarca el puig-reigenc, «en les propostes escèniques tinc tendència a fugir de la guitarra».

El primer pas de tots dos va ser llegir a consciència els poemes; per trobar el to i per aproximar-se a la ciutat i als llocs des dels quals parla el poeta per buscar «les sensacions que l'impregnen: duresa, melangia...». La intenció? Fer viatjar l'espectador amb un bitllet sensorial.