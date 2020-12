«Un cabaret infernal», primer espectacle del 2021 del Casino de Calaf

Aquest diumenge 3 de gener arriba una comèdia de Ruben Calvente al Casino de Calaf. L'espectacle 'Que! Infierno de Cabaret!, omplirà la sala del Casino d'humor, màgia i música gràcies als seus protagonistes, la Mega Pubilla, Manu Barea i Lady Savannah. Un musical per a tots els públics, preparat per donar la millor benvinguda al 2021. Serà a les 18.30 h i complirà amb totes les mesures de prevenció i seguretat davant la covid-19.

Davant les noves mesures de seguretat i prevenció davant la covid-19, l'aforament de la sala és limitat. Per aquesta raó, per assegurar-vos la localitat cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es podran adquirir a taquilla des d'una hora abans de l'espectacle, sempre que en quedin de disponibles. El preu anticipat per als socis és de 10 euros i per al públic en general de 12 euros; i al mateix dia, per als socis és de 13 € i per al públic en general 15 €.

Aquest serà el primer espectacle per celebrar el 125è aniversari del Casino de Calaf. L'entitat calafina prepara una llarga i variada programació per viure un 2021 ben complet. Tota la informació i espectacles a la web de l'entitat www.casinodecalaf.cat .