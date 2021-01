El Galliner busca material de teatres i cinemes de Manresa fins a final del XX

Fotografies, programes de mà i cartells dels teatres i cinemes de Manresa en actiu fins a final del segle XX, equipaments com el Teatre Nou, el Goya, l'Olympia, el «coro» de Sant Josep, l'Ateneu, l'Apolo, el local de les Congregacions Marianes, l'Acadèmia de la Joventut Catòlica.... És el material gràfic que busca l'Associació Cultural El Galliner per recopilar-lo i documentar aquests espais culturals de la ciutat per al projecte Un passeig pels teatres i cinemes de Manresa, un recorregut que vol seguir l'empremta d'aquests equipaments de la ciutat i que vol ser una de les activitats que l'entitat prepara com a administradora de la Festa de la Llum 2021.

Les persones que vulguin col·laborar en el projecte, poden enviar un correu a galliner@galliner.cat , emplenar un formulari a la web www.galliner.cat o deixar el seu contacte a les taquilles del Kursaal.