Puig-reig recordarà en un llibre la Segona República

Puig-reig farà un llibre per recordar l'etapa històrica de la Segona República. Una publicació que consistirà bàsicament en un àlbum fotogràfic amb la intenció de fer memòria sobre com es vivia al municipi berguedà durant aquest període.

En la presentació del projecte, el regidor de Cultura, Jesús Subirats, va destacar que en temps de la República «tot era possible» i que l'objectiu de la publicació és donar a conèixer la vida de la gent; l'àmbit cultural, explicava, «era molt ric» a cada colònia. El llibre estarà dividit en quatre grans blocs, tal com van explicar Rosa Serra i Josep Artero. El primer estarà dedicat a les persones: com era el dia a dia de la gent, la vida a les colònies, els serveis o els comerços. El segon serà un retrat de com era l'escola durant la República i les seves particularitats. El tercer bloc se centrarà en la cultura i les festes al municipi, juntament amb les entitats culturals i esportives. El darrer bloc servirà per explicar la situació política del moment i el treball a les fàbriques, així com moments clau com la vaga de contramestres del 1932 o el bienni negre, entre d'altres. Es preveu que el llibre consti de 150 pàgines i l'objectiu és que sigui una obra divulgativa i per a tots els públics que reculli moltes imatges d'aquest període encara avui no conegudes.

Els impulsors de l'edició han fet una crida als puigreigencs a col·laborar en el projecte i a cedir material gràfic o arxius que siguin d'interès per al muntatge del llibre. Les persones que tinguin imatges, documents, retalls de diari, programes de festes, plànols, o qualsevol altre tipus d'arxiu poden adreçar-se a la biblioteca Guillem de Berguedà, des d'on se centralitzarà la recollida.