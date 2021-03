La surienca Beth estrena el seu nou disc, «Origen», sobre l'escenari de Luz de Gas

La cantant Beth ha estrenat aquest dimecres en directe a Luz de Gas el seu nou disc, 'Origen', que va veure la llum aquest mateix dimarts després d'uns set anys de silenci discogràfic. "No he tornat perquè no he marxat d'enlloc, el que no havia fet era gravar discos, però aquests anys he ofert concerts i he col·laborat amb artistes, he escrit un llibre i he fet teatre. La música sempre m'ha acompanyat", ha assegurat Beth en declaracions a l'ACN, moments abans del concert. El directe forma part de set actuacions dins de la iniciativa 'Som aquí', de la promotora Sunmusic, per sensibilitzar sobre les conseqüències de la pandèmia en la situació de les víctimes de violència masclista.

Després de set anys de silenci discogràfic, l'exconcursant d'OT que va representar Espanya a Eurovisió l'any 2003 torna amb un nou àlbum. Una obra amb tocs electrònics en el qual compagina temes cantats en català com 'Que tremolin els arbres', en castellà i anglès.

Beth ha admès que està molt contenta perquè no s'esperava la bona recepció del disc que està número 1 a iTunes. "La rebuda és increïble i el concert a Luz de Gas fa una setmana que es van esgotar les entrades", ha indicat.

La cantant ha explicat que part de les cançons del nou àlbum tenen molts anys però estaven compostes només per guitarra i veu i ara ha canviat l'arranjament. "Pel que fa a la lletra estan molt distanciades a la Beth d'ara, però això em permet cantar-les amb una distància i una tranquil·litat perquè eren temes que venien d'una relació més complicada".

Beth ha definit 'Origen' com un disc molt positiu de cançons senzilles i boniques, que "no volen pretendre res més del que són".

'Som aquí'

Els concerts del cicle 'Som aquí' tenen l'objectiu de denunciar les violències masclistes i acompanyar, des de l'altaveu dels escenaris, les dones que han vist agreujada la seva situació de vulnerabilitat, i de les seves criatures a causa del confinament domiciliari, l'aïllament social i la convivència contínua amb l'agressor.

Les actuacions es va iniciar el 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, amb un concert de Maria del Mar Bonet. L'actuació de Beth és la penúltima de la iniciativa, que la clourà demà Gemma Humet.

Beth ha assegurat que la causa de 'Som aquí' és molt bona i ha considerat que "alçar la veu per això és molt necessari i sempre es farà tot el que es pugui per lluitar contra totes les injustícies".