Niño Remedio actua al Voilà! un any després de guanyar el Llumplugged

Niño Remedio y sus compadres van ser els guanyadors de la sisena edició del concurs Llumplugged, organitzat pel cafè-teatre Voilà!. El certamen es va celebrar el febrer del 2020, just a les portes d'una pandèmia que ha provocat que, fins aquest dissabte, la formació bagenca no pogués oferir el concert de presentació com a grup vencedor en aquesta sala manresana. Quan es van presentar al concurs, ara fa més d'un any, el grup el formaven sis components. Actualment n'han quedat dos: Sergio Flores Niño Remedio (veu i guitarra) i Sergio Soria (percussió, cajón i plat), que són els qui van engegar el projecte. Un format més reduït però amb la mateixa energia a l'escenari, amb un estil rumbero que fusionen amb d'altres com ara el rock.

El concert es va dividir en dues parts i el duet va començar presentant els temes propis. Van ser un total de set cançons, que van iniciar amb Pajaritos de papel, «un tema tranquil». El va seguir El Sequillo, dedicat a l'avi de Sergio Flores a qui li deien el Seco: «La cançó parla del meu avi i del que jo m'assemblo a ell». No va ser l'únic tema dedicat a un membre de la família del cantant. Tot seguit arribaria el que va escriure per a la seva mare i que «ella encara no ha pogut escoltar en un concert». Una dedicatòria que va fer extensible «a totes les mares del món». Mi niña i Loli engruixien el repertori de temes propis, que van completar amb Chusma, una cançó per la qual Niño Remedio va assegurar tenir molta estima «per ser la primera que vaig fer». Amb Para no volverla a ver tancaven la primera part del concert.

A la segona part el duet va fer pujar la temperatura del Voilà! amb un seguit de versions, començant amb un parell de temes dels germans Muñoz, o el que és el mateix, Estopa, amb La raja de tu falta i Tu calorro. I a partir d'aquí es van anar desencadenant una darrera l'altra cançons que el públic va poder corejar i acompanyar picant de mans. Un popurri que va anar des de Mi carro a Bambolero, passant per Sarandonga, Volare i Una lágrima cayó en la arena. El concert, inclòs dins del programa sala.cat, va tenir un breu parèntesi quan la neboda de Sergio Soria va aparèixer a l'escenari per fer-li bufar les espelmes perquè aquell mateix dia celebrava el seu aniversari.

Llumplugged és una iniciativa organitzada pel Voilà! ,amb el suport de La Casa de la Música i l'Ajuntament de Manresa, que pretén donar veu i difusió a les diferents propostes musicals de la comarca. El concurs se celebra des del 2015. Malauradament aquest 2021 no s'ha pogut dur a terme a causa de la crisi sanitària però la voluntat dels organitzadors es tornar-lo a organitzar el 2022.