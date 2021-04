«El nou disc parla de la capacitat infinita per transformar-nos»

Maria Arnal i Marcel Bagés van ser els primers noms confirmats del cicle Sons del Camí (vegeu Regió7 del 10 de març), que celebrarà la vuitena edició del 14 al 23 de juliol a Manresa amb un cartell de luxe que s'inclou en el programa d'activitats de Manresa 2022. El cicle, batejat com músiques amb ànima, proposarà sis concerts: Anna Andreu (14 de juliol, Claustre del Museu Comarca); el cantaor Duquende (15 de juliol, jardins de la Cova de Sant Ignasi); Arnal i Bagés (16 de juliol, Basílica de la Seu); la surienca Beth (21 de juliol, jardins de la Cova de Sant Ignasi); el contratenor avianès Xavier Sabata i el clave Dani Espasa (22 de juliol, Basílica de la Seu) i Andrea Motis (23 de juliol, jardins de la Cova de Sant Ignasi).

Maria Arnal i Marcel Bagés arribaran a Manresa amb nou disc Clamor (Fina Estampa), el seu segon i esperat treball després de l'èxit rotund de 45 cerebros y 1 corazón (2017). L'àlbum s'endinsa en un terreny més experimental, electrònic i dens, i deixa enrere la fórmula del duet de veu i guitarra. Però lluny d'oblidar-se de la tradició, diu, amb Bagés han mirat d'«explorar-la» des d'un lloc musicalment nou. El disc parla sobre la mutació i «la capacitat infinita que tenim de transformar-nos» i ho fa en el fons i en la forma: per sonoritat i per les històries que s'hi narren.

«Per mi era molt important que aquest disc no es pogués explicar des de la idea de duet de veu i guitarra», exposa Maria Arnal parlant del salt musical que representa Clamor respecte el seu predecessor. La raó? «No repetir fórmules». Per al duet, l'èxit fulgurant de 45 cerebros y 1 corazón va ser «el final d'una etapa». I, en qualsevol cas, senten que aquell disc contenia ja «algunes portes obertes» que connecten amb Clamor, essencialment l'èxit Tú que vienes a rondarme.

Els dos músics, juntament amb David Soler, van començar a treballar fa dos anys amb la idea que el nou disc partís del ritme. I que s'apuntalés «en molts sons diferents, quelcom molt exuberant, amb moltes veus». Això és, diu Arnal, el «clamor» a què es refereix el títol: «La suma de sons, que ens expliquen unes històries, que com que no els sabem escoltar no sabem de què van, però són històries que ens transformen».

Per a Arnal, però, el nou treball, «tant a nivell d'intenció, com de lletres, i de referències vocals, continua tenint molt en comú» amb l'anterior. Potser conté menys adaptacions de referents de la tradició popular, i més lletres pròpies, però en canvi Arnal enumera la llista de cançons que el lliguen amb la tradició: Milagro, «una dècima amb tot el pòsit de Violeta Parra»; Meteorit, «una barreja entre un dels contes més foscos de la Rodoreda i un conte còsmic de Verdaguer» o Ventura, que té el pòsit coral de dones rentant en un safareig».

I sense oblidar El cant de la Sibil·la, adaptació, aquesta sí, del drama sacre, que compta amb la col·laboració de la compositora i artista sonora-experimental Holly Herndon. D'alguna manera la cançó connecta amb l'essència de tot el disc, que com la figura de la Sibil·la «no anuncia una apocalipsi bíblica sinó una revelació». Perquè, afegeix Arnal, «en un món que està canviant tant i tendim a imaginar que anirem a pitjor, aquest disc parla de la transformació com a oportunitat per inventar-te una nova història». No és l'única col·laboració internacional que inclou Clamor. La més destacada, la de Kronos Quartett, referents de la música contemporània: Arnal va posar veu a l'espectacle dels nord-americans al Festival Grec 2019. Ara, la col·laboració és en sentit invers.