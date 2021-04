Òmnium proposa a autors de casa que expliquin les seves obres a través d'un videoclip

Per segon any consecutiu,i amb el lema «Cultura en xarxa. Parlen els autors de casa», Òmnium Bages-Moianès ha demanat a una quinzena d'autors de la Catalunya Central que han publicat llibre enguany que expliquin la seva obra en uns videoclips que es difondran a través del canal de Youtube de l'entitat i de les xarxes, amb les etiquetes #TotEsperantSantJordi i #SantJordiBagesMoianès. Els videoclips també es difondran des de les biblioteques públiques del Bages i el Moianès. A partir de demà s'hi podran trobar els de Josep Fàbrega (Postres de poeta), Josep Huguet (Picar pedra) i Blanca Soler (Carn nua); el 17 d'abril, Josep Fuster (Aturi's Malfactor!) i Jordi Rodó (Tarabaus); el 18, Jaume Bonvehí (Paraules alades) i Pep Molist (La maleta del viatger); el 19, Albert Trullàs (Terra de silenci) i Míriam Tirado (Remogudes): el 20, Carles Algué (Cap a la fi del món) i Montserrat Altarriba (Kodawari); el 21, Gemma Camps (Un missatge per a Nora) i Josep Tomàs Cabot (Obra Narrativa Catalana Completa) i el 22, Carles Claret (Feliç confinament) i Lola Palau (Dies de roses i vi).