El Festival Jardins Pedralbes retorna 35.000 entrades venudes abans del 19 d'abril

El Festival Jardins Pedralbes ha retornat més de 35.000 entrades que van ser venudes abans del 19 d'abril per "criteris sanitaris i de seguretat en la lluita contra la covid-19". De fet, des de l'equip del festival han explicat a l'ACN que degut als ajornaments del certamen del 2020, van heretar en aquesta edició aforaments sense distància. De moment s'han venut ja 30.000 noves entrades amb els nous aforaments, que són més reduïts, però en els quals es manté la distància de seguretat. El retorn de les entrades s'estan efectuant des del passat 19 d'abril i avui la majoria d'espectadors ja han rebut l'import de la devolució, ha informat el festival en un comunicat a les xarxes socials.

Als espectadors amb entrada, han explicat des del certamen, se'ls hi va donar l'opció d'una prevenda exclusiva de 48 hores, de dimecres 21 d'abril a divendres 23, dia en el qual es va presentar tota la programació i es va obrir la venda al públic.

"Aquesta és una gestió en la qual no tenim cap benefici, ja que hem passat de tenir més de 35.000 entrades venudes a zero", ha explicat el festival. En aquest context, han afegit que és "una gestió molt complexa tècnicament i absolutament antieconòmica però és imprescindible" per "la salut en la lluita contra la pandèmia".

El certamen ha explicat que les entrades es retornen una a una perquè "el sistema no permet tornar-les de forma automàtica al tractar-se de compres realitzades fa més d'un any".



Programació

El cartell del novè Festival Jardins Pedralbes programa actuacions d'artistes com Sara Baras, Love of Lesbian, Loquillo, Rosario, Manel, Raphael, Niña Pastori o James Rhodes. Altres figures que oferiran els seus espectacles a la mostra barcelonina saeran Woodkid, Viva Suecia, Zahara, Hombres G, Vanesa Martín, Álvaro Soler o Salvador Sobral. Tots plegats formen part de la trentena d'intèrprets que actuaran al Jardins Pedralbes, entre els quals també hi ha Miguel Poveda, Aitana, Fangoria, Diego El Cigala, Rozalén, Andrea Motis, Carlos Rivera, Amaia, Alan Parsons, Nathy Peluso Miguel Ríos, la Bien Querida, Myles Sanko o Mónica Naranjo.