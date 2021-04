Oques Grasses s'anticipen amb «Bye bye» a la imminent publicació del seu cinquè disc

Oques Grasses publica aquest divendres el primer avançament del seu cinquè disc, que veurà la llum a finals del mes de maig. El senzill 'Bye bye' és una cançó molt ballable i d'aires llatins que planteja amb ironia la disjuntiva entre l'amor i els diners. El videoclip que l'acompanya, dirigit pel realitzador Pere Sala, representa la pugna descarnada d'un grup de personatges estrafolaris per un trofeu daurat. La producció de la cançó l'ha liderat el cantant, compositor i lletrista del grup, Josep Montero, i el teclista, Joan Borràs. La banda presentarà en primícia el nou disc aquest cap de setmana al festival Strenes de Girona, el seu retorn als escenaris després de l'èxit del seu darrer àlbum, 'Fans del Sol' (Halley Records, 2019).

Oques Grasses va publicar el seu últim àlbum el 8 de febrer de 2019, que passa per ser el disc català més escoltat dels últims temps. Fa unes setmanes el grup va rebre un Disc d'Or per les més de 20.000 unitats venudes de 'Fans del Sol', un Disc de Platí per les més de 40.000 unitats digitals venudes de la cançó 'In The Night' i un altre Disc d'Or per les més de 20.000 unitats digitals venudes de la cançó 'Sta guai'.

El 2 de maig el grup actua al festival Strenes de Girona per presentar en primícia l'àlbum, i la setmana vinent ho farà a la Festa Major de Lleida. A hores d'ara la banda ja té tancades actuacions fins a mitjan agost, començant per Madrid i passant pel Vibra Festival de Manresa, l'Itaca a l'Estartit, València al Juliol, el Canet Rock o el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.