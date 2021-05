Avui (19 h), l’Espai Òmnium de Manresa acollirà la presentació del llibre de Víctor García Tur, L’aigua que vols (Enciclopèdia), guanyador del premi Sant Jordi 2020. Ia), una obra que reflexiona sobre la família, la memòria, la mort, la llengua i la identitat. La història està ambientada al Quebec dels anys del referèndum per la independència, on s’enfronten dues cultures i dues llengües. L’autor barceloní (1981) va rebre el 2018 el 21è Premi Mercè Rodoreda per El país dels cecs.