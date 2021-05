Un centenar de persones van participar ahir divendres a la tarda en l'acte inaugural de l'exposició Art al claustre, una antologia de pintura catalana que fa especial èmfasi en artistes vinculats a la Catalunya central i que es pot veure els caps de setmana fins el darrer diumenge de juny. La mostra té lloc al claustre del convent de les Caputxines de Manresa (al carrer Talamanca, a tocar d'Alfons XII), és d'entrada gratuïta i està oberta els dissabtes d'11 a 13.30 h i de 18 a 20 h i els diumenges d'11 a 13.30 h.

La mostra pictòrica està organitzada pels alumnes de l'Aula d'Arts de l'Institut Cal Gravat de Manresa, 23 estudiants de 4t d'ESO que durant gairebé dos mesos han estat fent recerca documental i oral sobre la vida i l'obra d'artistes de Manresa i el Bages, principalment, així com d'altres comarques veïnes. La iniciativa d'introduir l'estudi dels pintors del territori en un projecte educatiu i voluntari com l'Aula d'Arts va néixer el 2019 i va cristal·litzar en una primera exposició al convent de les Caputxines. En aquella ocasió, es va dur a terme a les sales interiors del conjunt monàstic, el 2020 no es va poder reprendre l'activitat per culpa de la pandèmia i enguany els visitants tenen l'oportunitat de conèixer un espai habitualment tancat al públic com és el claustre, on s'exposen 44 obres de 41 autors disposades en cavallets.

En la trobada inaugural de la mostra, l'abadessa Pilar Lumbreras va donar la benvinguda als presents, entre els quals hi havia els representats de l'institut i els alumnes que han realitzat l'exposició guiats pel professor Ovidi Cobacho. El projecte té el suport de l'equip directiu del centre, que encapçala Elisa Altimiras, i hi col·laboren docents de diverses assignatures.

Els visitants poden admirar una àmplia selecció de pintures del segle XX d'autors com Josep Vila Closes, Joan Sallent, Dídac Mellado -avi d'una de les alumnes-, Evarist Basiana, Estanislau Vilajosana, Miquel Puig Faura, Tomàs Boix, Ramon Calonge, Ángel Badia Camps, Fernández de Soto i Raimon Roca, entre d'altres. També hi ha peces d'artistes tan reconeguts com Montserrat Gudiol, de qui es pot veure una litografia sobre el tema de la maternitat, i una Pelea de gallos de Manuel Viola. En cadascuna de les cartel·les hi ha un codi QR amb informació de l'artista.

La majoria de les obres que s'exposen procedeixen de col·leccions privades i estan a la venda.