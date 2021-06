El 10è Festival de Música Antiga dels Pirineus, que es va haver de suspendre l’any passat per culpa de la pandèmia, començarà el 2 de juliol i es perllongarà fins al 22 d’agost en 33 municipis de les comarques septentrionals del país. Les entrades anticipades per als 48 concerts previstos ja es poden adquirir a través de les oficines de turisme i els ajuntaments implicats i mitjançant la pàgina web, www.femap.cat.

Tal i com avisen des de l’organització, les entrades surten més assequibles de preu si es compren de manera anticipada. Com en les anteriors edicions, hi ha diferents tarifes que oscil·len entre els 10 i els 20 euros depenent del tipus de grup, el lloc on se celebra l’actuació i el moment en que s’adquireixen els tiquets.

Les entrades també es podran comprar a les taquilles, des d’una hora abans de cada concert. Així mateix, hi ha la possibilitat de fer-se Amic del Femap per 10 euros, una relació amb el festival que permet tenir entrada reduïda en tots els concerts.

L’edició que celebra la primera dècada de vida del festival tindrà 20 grups i solistes, entre els quals destaca la producció pròpia Officium Defunctorum Urgellensis, que inaugurarà el certamen interpretada per l’Ensemble Brudieu.

Des del festival es remarca el fet que, essent la música la protagonista de la iniciativa, també hi ha la voluntat de donar a conèixer el patrimoni del territori i la natura pirinenca. Per aquest motiu, hi ha paquets turístics per combinar visites i concerts.